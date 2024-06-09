لوكاكو يتوهج قبل اليورو ويقود بلجيكا لفوز عريض على لوكسمبورغ

حصد منتخب بلجيكا فوزًا عريضًا على حساب لوكسمبورغ بنتيجة 3-0 في لقاء ودي أقيم اليوم السبت استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا بداية من يوم الجمعة المقبل.

وتألق روميلو لوكاكو مع منتخب بلجيكا وسجل ثنائية في الدقيقتين 43 من ضربة جزاء و77 من عمر اللقاء.

وأضاف لياندرو تروسارد الهدف الثالث في الدقيقة 80 لصالح المنتخب البلجيكي.