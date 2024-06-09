لوكاكو يتوهج قبل اليورو ويقود بلجيكا لفوز عريض على لوكسمبورغ
حصد منتخب بلجيكا فوزًا عريضًا على حساب لوكسمبورغ بنتيجة 3-0 في لقاء ودي أقيم اليوم السبت استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا بداية من يوم الجمعة المقبل.
وتألق روميلو لوكاكو مع منتخب بلجيكا وسجل ثنائية في الدقيقتين 43 من ضربة جزاء و77 من عمر اللقاء.
وأضاف لياندرو تروسارد الهدف الثالث في الدقيقة 80 لصالح المنتخب البلجيكي.
وأنهى لوكاكو تجربة إعارة مع روما الإيطالي ليعود إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.
وارتبط اسم النجم البلجيكي بالرحيل للدوري السعودي في الموسم المقبل وتحديداً عبر بوابة أهلي جدة.
وخاض منتخب بلجيكا مباراة ودية سابقة ضد الجبل الأسود وفاز بنتيجة 2-0.
ويفتتح المنتخب البلجيكي الملقب بـ"الشياطين الحمر" مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية بخوض مواجهة ضد سلوفاكيا يوم 17 يونيو الجاري ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
ويلعب منتخب بلجيكا ضد رومانيا يوم 22 من الشهر الحالي ثم يواجه أوكرانيا يوم 26 يونيو الجاري في ختام مرحلة المجموعات.
ويخوض المنتخب البلجيكي منافسات البطولة القارية للمرة السابعة في تاريخه ولكنه لم يستطع تحقيق اللقب من قبل.