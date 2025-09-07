سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة غزة

جدل تحكيمي يشعل مواجهة عمان واليمن في نصف نهائي كأس الخليج للشباب (فيديو)
احتفال لاعبي منتخب اليمن للشبابالمصدر: حساب اتحاد كأس الخليج عبر إكس
07 سبتمبر 2025، 6:29 م

دار جدل تحكيمي واسع في مباراة عمان واليمن مساء اليوم الأحد في نصف نهائي بطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 عاماً.

وخرج الشوط الأول من عمر المباراة بتقدم منتخب اليمن بهدف دون رد سجله محمد البرواني في الدقيقة 45.

وأثارت قرارات الحكم القطري محمد الشريف جدلاً واسعاً بعدما أشهر البطاقة الحمراء للاعب منتخب عمان محمد المشايخي في الدقيقة 19 بداعي الخشونة.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح اليمن بعد خطأ في منطقة الجزاء، وأهدرها عادل عباس لاعب منتخب اليمن بعد تصدي حارس عمان مؤمن الصولي.

وعاد الجدل مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول مع احتساب ضربة جزاء لصالح منتخب عمان وسط اعتراضات لاعبي اليمن.

 وامتد الوقت بدل الضائع إلى 12 دقيقة في الشوط الأول بعد مراجعة تقنية الفيديو ولكن أحمد العمراني أهدر ضربة الجزاء للمنتخب العماني.

وكان المنتخب السعودي قد حجز مقعده في نهائي كأس الخليج تحت 20 عاماً بالفوز على العراق في مباراة نصف نهائي البطولة بنتيجة 2-1 في وقت سابق الأحد.

