11 إصابة تضرب كلاسيكو مانشستر يونايتد وتشيلسي

كتب – نور الدين ميفراني

يستعد مانشستر يونايتد لاستضافة نظيره تشيلسي، مساء اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، سعيا منه لإنعاش آماله في الموسم الحالي، بعد بداية متعثرة للشياطين الحمر، حيث لم يحققوا سوى فوز واحد من أول أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى يونايتد هزيمة نكراء على يد مانشستر سيتي 3-0 نهاية الأسبوع الماضي، ولا شك أن المهمة لن تكون أسهل مع استعدادهم لاستقبال "البلوز" في مانشستر.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، بينما يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 8 نقاط، ويتصدر ليفربول الجدول برصيد 12 نقطة.

ويأمل المدرب البرتغالي روبن أموريم في إشراك أقوى تشكيل لديه في هذه المواجهة، ويبدو أنه قد يحالفه الحظ مع عودة لاعبين أساسيين.

وأكد المدرب البرتغالي استمرار غياب المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز والبرتغالي ديوغو دالوت للإصابة، كما لن يشارك تيريل مالاسيا مع الفريق الأول لكونه مرشحا للرحيل.

وافتتح تشيلسي الذي يقوده المدرب إنزو ماريسكا، الموسم الجديد بأداء قوي، إذ حافظ البلوز على سجله الخالي من الهزائم بعد أربع مباريات في البريميرليغ، على الرغم من خسارته في مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

وواجه فريق غرب لندن مصدر قلق جديدا خلال مباراته ضد العملاق الألماني، حيث بدا أن كول بالمر يعاني من إصابة، لكن يبدو أنه سيكون جاهزًا على الأرجح لمباراة "أولد ترافورد".

بينما يبدو النجم الإنجليزي جاهزًا للعب، لن ينضم إليه العديد من اللاعبين الآخرين على أرض الملعب، لا تزال الإصابات طويلة الأمد تُبعد ليفي كولويل وليام ديلاب عن الملاعب، بينما يغيب لاعب خط الوسط داريو إيسوغو أيضا.

ويعاني بينوا باديشيلي وروميو لافيا من مشاكل لياقة بدنية، ورغم اقترابهما من التعافي، إلا أن رحلة نهاية هذا الأسبوع إلى أولد ترافورد قد تأتي مبكرا جدا.

بالإضافة إلى مشاكل الإصابات، لا يزال رحيم ستيرلينغ وأكسل ديساسي خارج حسابات الفريق، ومن شبه المؤكد عدم انضمامهما للفريق، بينما يقضي النجم الأوكراني ميخايلو مودريك عقوبة الإيقاف.