logo
رياضة

توماس مولر يقرر الاعتزال دوليًّا

توماس مولر يقرر الاعتزال دوليًّا
توماس مولر
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 11:29 ص

كشفت تقارير صحفية أن توماس مولر، لاعب منتخب ألمانيا، اتخذ قرارًا رسميًّا بالاعتزال دوليًّا، بعد وداع ألمانيا لبطولة "يورو 2024" على يد إسبانيا.

وقال الصحفي الرياضي بجريدة "بيلد"، كريستيان فالك، عبر حسابه على منصة "إكس": "توماس مولر (34 عامًا) قرر إنهاء مسيرته الدولية، وبالتالي، كانت المباراة الدولية رقم 131 في ربع نهائي بطولة أوروبا أمام إسبانيا هي المباراة الأخيرة لمولر مع فريق المدرب الوطني تحت قيادة جوليان ناغلسمان".

 

 

وكان مولر ألمح سابقًا عقب وداع اليورو لهذه الأمر في تصريحات تلفزيونية، قائلًا: "توجد إمكانية كبيرة أن تكون هذه المباراة الأخيرة لي مع ألمانيا".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في 131 مباراة مع الماكينات وسجل 45 هدفًا.

وتوج مولر ببطولة كأس العالم 2014 مع ألمانيا، وحصل على جائزة هداف كأس العالم 2010 بعدما سجل 5 أهداف.

وشارك مولر في 4 نسخ من بطولة كأس العالم 2010 و2014 و2018 و2022.

وعلى الجانب الآخر، لعب في 3 نسخ من بطولة يورو 2012 و2016 و2021.

ولعب مولر أول مباراة مع ألمانيا في الـ3 من مارس 2010 ضد الأرجنتين تحت قيادة دييغو أرماندو مارادونا وديًّا، وخسرت ألمانيا بهدف دون رد.

وتمكن من لعب أول مباراة رسمية له مع ألمانيا في بطولة كأس العالم 2010 ضد أستراليا، وسجل هدفًا وصنع آخر.

يورو 2024منتخب ألمانيا

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC