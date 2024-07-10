توماس مولر يقرر الاعتزال دوليًّا

كشفت تقارير صحفية أن توماس مولر، لاعب منتخب ألمانيا، اتخذ قرارًا رسميًّا بالاعتزال دوليًّا، بعد وداع ألمانيا لبطولة "يورو 2024" على يد إسبانيا.

وقال الصحفي الرياضي بجريدة "بيلد"، كريستيان فالك، عبر حسابه على منصة "إكس": "توماس مولر (34 عامًا) قرر إنهاء مسيرته الدولية، وبالتالي، كانت المباراة الدولية رقم 131 في ربع نهائي بطولة أوروبا أمام إسبانيا هي المباراة الأخيرة لمولر مع فريق المدرب الوطني تحت قيادة جوليان ناغلسمان".

وكان مولر ألمح سابقًا عقب وداع اليورو لهذه الأمر في تصريحات تلفزيونية، قائلًا: "توجد إمكانية كبيرة أن تكون هذه المباراة الأخيرة لي مع ألمانيا".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في 131 مباراة مع الماكينات وسجل 45 هدفًا.

وتوج مولر ببطولة كأس العالم 2014 مع ألمانيا، وحصل على جائزة هداف كأس العالم 2010 بعدما سجل 5 أهداف.

وشارك مولر في 4 نسخ من بطولة كأس العالم 2010 و2014 و2018 و2022.

وعلى الجانب الآخر، لعب في 3 نسخ من بطولة يورو 2012 و2016 و2021.

ولعب مولر أول مباراة مع ألمانيا في الـ3 من مارس 2010 ضد الأرجنتين تحت قيادة دييغو أرماندو مارادونا وديًّا، وخسرت ألمانيا بهدف دون رد.

وتمكن من لعب أول مباراة رسمية له مع ألمانيا في بطولة كأس العالم 2010 ضد أستراليا، وسجل هدفًا وصنع آخر.