الكشف الطبي خلال 72 ساعة.. النصر يقترب من التوقيع مع نجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير إعلامية، أن البرازيلي إيديرسون حارس مرمى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على أعتاب فريق النصر السعودي.

وكانت تقارير سابقة ربطت إيدرسون بنادي النصر، الذي يستهدف التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، في ظل شغور هذا المركز خلال الفترة الماضية.

شبكة (CaughtOffside) نشرت تقريرًا في وقت سابق، قالت فيه إن إيديرسون، وافق بشكل نهائي على عرض الرحيل إلى نادي النصر السعودي.

وأعلن الإعلامي عبدالعزيز المريسل، القريب من إدارة النصر، أن عقود إيديرسون مع النصر، تُرَاجَع الآن.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن الفحص الطبي للحارس البرازيلي، سيكون خلال 72 ساعة".

وأوضح: "إيديرسون سانتانا دي مواريس سيكون حارسًا نصراويًّا بـ 99.9% ما لم تكن هناك مستجدات مفاجِئة".

واختتم: "الأمور حتى هذه اللحظة تسير وفق ما يجب".

وانضم إيديرسون لصفوف السيتي في صيف 2017، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 40 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين أصبح ركيزة أساسية في الفريق.

وحقق الحارس البرازيلي الألقاب الممكنة جميعها مع مانشستر سيتي، والمتمثلة في: الدوري الإنجليزي 6 مرات، وكأس الاتحاد والدرع الخيرية مرتين لكلٍ منهما، بجانب كأس الرابطة 4 مرات، فضلاً عن دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، بواقع مرة لكل منها.

وتعرض الحارس البرازيلي لإصابتين خلال الموسم المنصرم، وعانى إيديرسون من إصابة في الركبة وأخرى عضلية.