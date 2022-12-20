الاتحاد ينجح في تجديد عقد أحمد حجازي

أعلن نادي الاتحاد السعودي تجديد التعاقد مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي حتى عام 2026.

وبحسب بيان رسمي نشره حساب نادي الاتحاد السعودي على "تويتر"، فإن حجازي الذي يقدم مستويات كبيرة للغاية مع الاتحاد قد جدد عقده حتى 2026 فعليا.

وكانت هناك أندية سعودية قد أبدت اهتمامها بالمدافع الدولي المصري المتألق، من بينها الهلال والنصر.

وقوبل خبر تجديد عقد حجازي بترحيب كبير بين الجماهير الاتحادية.