الاتحاد ينجح في تجديد عقد أحمد حجازي
أعلن نادي الاتحاد السعودي تجديد التعاقد مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي حتى عام 2026.
وبحسب بيان رسمي نشره حساب نادي الاتحاد السعودي على "تويتر"، فإن حجازي الذي يقدم مستويات كبيرة للغاية مع الاتحاد قد جدد عقده حتى 2026 فعليا.
وكانت هناك أندية سعودية قد أبدت اهتمامها بالمدافع الدولي المصري المتألق، من بينها الهلال والنصر.
وقوبل خبر تجديد عقد حجازي بترحيب كبير بين الجماهير الاتحادية.
مارسيلو غروهي
إلى ذلك، كشفت تقارير برازيلية عن مراقبة نادي غريميو البرازيلي، لنتيجة مفاوضات نادي الاتحاد مع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة.
وبحسب التقارير، فإن غريميو ينتظر نتيجة مفاوضات الحارس مع الاتحاد حول تجديد العقد، وفي حال عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين فسيتم التفاوض مع غروهي حارس الاتحاد رسميا خلال الموسم الجديد.
وبالرغم من كبر سن مارسيلو غروهي، إلا أن بعض الأندية البرازيلية تتنافس لكسب خدماته مثل: سان باولو، فاسكو دا غاما.
وينتهي عقد مارسيلو مع الاتحاد السعودي بنهاية الموسم الجاري، حيث انضم إليه في 2018، قادما من نادي غريميو بورتو البرازيلي، وجدد الاتحاد عقد الحارس البرازيلي إلى صيف 2023.
ولعب غروهي، البالغ من العمر 35 عاما، لنادي غريميو البرازيلي، في الفترة من 2004 إلى 2018، كما أنه يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2005.
وشارك الحارس البرازيلي هذا الموسم، مع الاتحاد في 8 مباريات، استقبل خلالها هدفين، وحافظ على نظافة شباكه خلال 6 مباريات.
ويواجه نادي الاتحاد نظيره التعاون، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.