أبرز المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم

كتب – نور الدين ميفراني

تستعد الأندية الأوروبية لبداية موسم جديد في البطولات المحلية والقارية ومنها دوري أبطال أوروبا التي انطلقت أدواره التمهيدية في شهر يوليو الماضي.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي محققا حلمه بحمل ذات الأذنين للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في النهائي على إنتر ميلان الإيطالي 5-0.

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وشهد الموسم الماضي انطلاقة النموذج الجديد لدوري أبطال أوروبا عبر إلغاء دوري المجموعات والاكتفاء بمجموعة واحدة من 36 فريقا يلعب كل منهم 8 لقاءات ضد فرق مختلفة.

ومع بداية تعوّد الأندية الكبرى على الأسلوب الجديد من المحتمل أن تحمل النسخة الثانية منافسة قوية وصراعا كبيرا بين الأندية المرشحة.

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وبدأت التوقعات بالفائز القادم لدوري أبطال أوروبا بالظهور، رغم أن الأندية المرشحة لم تبدأ مشوار المنافسات رسميا.

وحسب موقع "433" يتصدر باريس سان جيرمان، حامل اللقب، التوقعات بنسبة تبلغ 20% رغم خسارته نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي 3-0.

ويتقدم باريس سان جيرمان على ليفربول الإنجليزي الذي عزز صفوفه بصفقات كبيرة ويحتل المركز الثاني بحظوظ تبلغ 17%.

ويحتل قطبا إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة المركز الثالث بنسبة حظوظ تبلغ 14%، فيما جاء آرسنال خامسا بنسبة حظوظ تبلغ 12%.

وتجرى قرعة لقاءات الدوري يوم 28 أغسطس وتبدأ لقاءات الجولة الأولى أيام 16 و17 و18 سبتمبر المقبل، فيما سيحتضن ملعب "بوشكاش آرينا" في بودابست بالمجر المباراة النهائية يوم 30 مايو 2026.