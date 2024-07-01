وفاة لاعب صيني صاعد في بطولة للريشة الطائرة بإندونيسيا

عبَّر الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، اليوم الاثنين، عن تعازيه في وفاة اللاعب الصيني الصاعد تشانغ تشيجي (17 عامًا) الذي فارق الحياة بعد أن خرَّ ساقطًا على أرض الملعب خلال مشاركته في بطولة آسيا للناشئين في يوجياكارتا في إندونيسيا.

وقال الاتحادان الإندونيسي والآسيوي للعبة في بيان مشترك، إن تشانغ سقط خلال مباراة في مواجهة اليابان.

وأوضح الاتحادان أن الفريق الطبي للبطولة وصل لمكان اللاعب قبل وصول سيارة الإسعاف التي نقلت اللاعب للمستشفى حيث توفي الساعة الـ11:20 مساء.