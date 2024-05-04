شرط ليفربول لبيع صلاح للاتحاد السعودي

أكد ليفربول الإنجليزي أنه لن يمانع بالتفريط في نجمه المثير للجدل خلال الموسم الحالي، محمد صلاح إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في حال وصل إلى إدارة النادي عرض لا يقل عن 100 مليون جنيه استرليني، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إنجليزية.

وشكل محمد صلاح عنوان أزمة غير مسبوقة في فريق ليفربول بعدما توترت علاقته مع مدربه يورغن كلوب، كما أثيرت الكثير من المزاعم بشأن عدم رغبة النادي في تمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2025، قبل أن تتحدث تقارير عن رغبة بعض أندية الدوري السعودي للمحترفين في ضمه خلال ميركاتو صائفة 2024.

وقال تقرير نشره موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، إن ليفربول سيوافق على بيع النجم المصري محمد صلاح إلى أحد الأندية السعودية في الانتقالات الصيفية القادمة، في حال وصله عرض بقيمة 100 مليون جنيه استرليني.