فهد المفرج يحسم مستقبله مع الهلال

حسم فهد المفرج، المدير التنفيذي للجهاز الإداري لفريق الهلال السعودي، مستقبله مع العملاق الأزرق.

واتخذ المفرج قراراً منذ فترة بالرحيل عن الهلال والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع النادي في العمل الإداري وتصل إلى 12 عاماً.

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وبذل فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، جهوداً مكثفة في الأيام الماضية، لإقناع المفرج بالتراجع عن قراره والاستمرار في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن المفرج حسم موقفه ورفض كافة المحاولات التي قادها بن نافل بإقناعه بالتراجع عن قراره متمسكاً بالرحيل.

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وأشارت إلى أن المفرج لن يذهب مع بعثة الفريق لخوض المعسكر التدريبي في ألمانيا خلال الفترة القادمة بعد استقراره على مغادرة منصبه.

ويرغب نادي الهلال في الفترة القادمة في الاستعانة بمدير رياضي أجنبي قبل بداية منافسات الموسم الكروي الجديد.

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وكان الهلال قد خاض منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، وخرج على يد فلومينينسي البرازيلي في دور الثمانية.

واعتذر الهلال عن عدم خوض منافسات كأس السوبر السعودي في أغسطس المقبل، والمقرر في هونغ كونغ بسبب تعارض مواعيد البطولة مع فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.