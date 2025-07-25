رابطة الدوري الأمريكي تجهز مفاجأة بطلها "ميسي"

تجهز رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS مفاجأة سارة لعشاق ومتابعي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي.

وانضم ميسي صاحب الـ 38 عاماً إلى فريقه الحالي في صيف 2023 عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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ويرتبط النجم الأرجنتيني بعقد يمتد حتى نهاية العام الجاري، وساهم في بلوغ فريقه إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وقال بيان صادر عن رابطة الدوري الأمريكي إنه سيتم تقديم بث مباشر وحصري عبر منصة تيك توك تحت عنوان "تسليط الضوء على ميسي" خلال المباراة المرتقبة بين إنتر ميامي ونيكساكا في بطولة كأس الدوريات يوم 2 أغسطس المقبل.

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وسيتم تخصيص كاميرا من أجل متابعة ميسي طوال المباراة بحسب بيان رابطة الدوري الأمريكي كما سيتم تقديم بث مباشر بتنسيق رأسي يناسب مستخدمي الهواتف المحمولة.

ولن تقتصر المفاجآت عند هذا الحد بل تمتد إلى بعض الجوانب التفاعلية لتعزيز التواصل مع الجماهير بتقديم بيانات رقمية عن أداء اللاعبين كما سيتم عرض البث عبر حساب إنتر ميامي بمواقع التواصل الاجتماعي وأيضاً حساب الدوري الأمريكي.

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الأمر ليس غريباً على حساب الدوري الأمريكي بل قامت بتجربته في نسخة الموسم الماضي وجذب متابعة ضخمة بين عشاق النجم الأرجنتيني.