صدمة داروين نونيز بعد رؤية التوأم علي وقاسم لاجامي (فيديو)

تعادل الهلال على ملعبه مع ضيفه القادسية بهدفين لكل منهما، مساء السبت، في الجولة الثانية للدوري السعودي.
وفقد الهلال أول نقطتين في مشواره بالدوري السعودي بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي.
وانتشر مقطع فيديو للنجم الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم الهلال بعد المباراة وتظهر على وجهه علامات الدهشة بعد رؤية التوأم علي وقاسم لاجامي وهما يتحدثان سوياً بعد اللقاء.
ويلعب قاسم لاجامي في صفوف القادسية بينما ينشط توأمه علي في دفاع الهلال بعد أن انضم للفريق الأزرق في الانتقالات الصيفية عقب نهاية عقده مع فريق النصر.
وتوجه نونيز إلى علي لاجامي وتوأمه، وتحدث مع الثنائي وظهرت على وجهه علامات الدهشة.
يشار إلى أن القادسية قد تقدم بهدف سجله كريستوفر باه في الدقيقة السادسة بينما تعادل داروين نونيز للهلال في الدقيقة 49.
وأحرز جوليان كينونيس هدف التقدم للقادسية في الدقيقة 50 بينما تعادل روبن نيفيز للهلال في الدقيقة 73 من ضربة جزاء.
ورفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع خلف القادسية بفارق الأهداف بينما يتصدر الخليج برصيد 6 نقاط وخلفه الاتحاد حامل اللقب بفارق الأهداف.