" في النفق".. شجار بين لاعبي الريال وفالنسيا وتمزق لوحة المقابلات (صور)
كشفت قناة "موفي ستار" عن شجار كبير بين 3 من لاعبي ريال مدريد وعدد من لاعبي فالنسيا وجهازهم الفني في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس بعد مباراة الفريقين أمس في الدوري الإسباني.
وسجل فينيسيوس جونيور هدفين ليساعد ريال مدريد في تحويل تأخره بهدفين ليقتنص نقطة التعادل 2-2 أمام مضيفه فالنسيا في مباراة متوترة.
ورفع ريال رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة متقدمًا بفارق سبع نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة على ملعب ريال مايوركا اليوم الأحد. ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 57 نقطة بينما يحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد 37 نقطة.
وأظهرت الصور، أحد أعضاء الجهاز الفني لفالنسيا يتوجه ناحيه فينيسيوس جونيور بعد المباراة ويقول له "تعال إلى النفق" ليتوجه إليه روديغر مباشرة حيث رد :"حسنًا هيا إلى النفق".
وأشارت الصحيفة إلى أن الشجار نشب بالفعل في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس حيث شارك به 3 من لاعبي ريال مدريد، هم: روديغير وسيبايوس وفينيسيوس جونيور.
وحسب ماركا، قام روديغير مدافع ريال مدريد بتمزيق لوحة المقابالات التلفزيونية.
وتوترت الأجواء للغاية بعد إلغاء هدف جود بيلينغهام، لكن بعض لاعبي فالنسيا شوهدوا وهم يتجهون ناحية فينيسيوس الذي أشار كثيرًا إلى الجماهير بعد هدفيه المهمين.
وشهدت مباراة فالنسيا وريال مدريد أحداثا ساخنة للعام الثاني على التوالي، حيث شهدت مباراة العام الماضي أيضا توجيه بعض الإساءات لفينيسيوس جونيور.