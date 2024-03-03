" في النفق".. شجار بين لاعبي الريال وفالنسيا وتمزق لوحة المقابلات (صور)

كشفت قناة "موفي ستار" عن شجار كبير بين 3 من لاعبي ريال مدريد وعدد من لاعبي فالنسيا وجهازهم الفني في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس بعد مباراة الفريقين أمس في الدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفين ليساعد ريال مدريد في تحويل تأخره بهدفين ليقتنص نقطة التعادل 2-2 أمام مضيفه فالنسيا في مباراة متوترة.