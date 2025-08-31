نتنياهو عن محاولة اغتيال "أبو عبيدة": نحن ننتظر النتائج

أول هجوم من جمهور الأهلي على زيزو.. "هل تلعب ركنيات فقط؟" (فيديو)

أحمد سيد زيزو في تدريبات الأهلي المصريالمصدر: حساب الأهلي المصري على إكس
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 9:03 ص

شنت جماهير الأهلي المصري هجوما كبيرا على أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق الأحمر، بعد أدائه الباهت مع الفريق، خاصة بعد الخسارة أمام بيراميدز، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت.

ولم يقدم "زيزو" الأداء المأمول منه منذ انضمامه للفريق الأحمر عقب نهاية تعاقده مع الزمالك، لينضم في صفقة انتقال حر، وتوقع الجمهور أن يظهر اللاعب بعضا من إمكانياته ومهاراته التي ظهرت بقوة في النادي الأبيض، ولكن مع مباراة تلو الأخرى لا يقدم "زيزو" أي لمحات فنية قوية؛ ما دعا الجمهور لانتقاده.

واكتفى الأهلي حامل اللقب بفوز وحيد في أول 4 جولات بالدوري المصري، مقابل هزيمة وتعادلين، ليصبح في المركز 12 حالياً.

وعمّق بيراميدز جراح الأهلي وتغلب عليه 2-0 ضمن المرحلة الخامسة من الدوري المصري، على استاد السلام بالقاهرة، ليواصل الفريق الأحمر تراجعه.

وشارك "زيزو" مع النادي الأهلي حتى الآن، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، في 7 مباريات بمختلف البطولات، ساهم خلالها في 5 أهداف بواقع تسجيل هدفين وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وعقب لقاء الأمس، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للجماهير وهي تهاجم زيزو، حيث قالت له: "هل جئت لتلعب ركنيات فقط ولا إيه؟!".

 

 

