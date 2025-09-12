ملخص وأهداف ونتيجة مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي

تعادل فريقا الاتفاق والأهلي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وانتهت المواجهة بنتيجة 0-0، في لقاء شهد إهداراً للفرص من كلا الطرفين، حيث فشل كل فريق في اختراق شباك منافسه طوال شوطي المباراة.

وبنتيجة هذه المباراة، يرتفع رصيد كل من الفريقين إلى 4 نقاط.

وتقدم "إرم نيوز" ملخصًا لأحداث مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي في السطور القادمة:

تشكيل الأهلي

تشكيل الاتفاق

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 8: أول ظهور للأهلي عن طريق عرضية من رياض محرز، شتتها الدفاع.

الدقيقة 9: ضربة حرة للأهلي على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة إيبانيز.

الدقيقة 14: سقوط علي مجرشي ومطالبات من لاعبي الأهلي بركلة جزاء، ولكنا لحكم يأمر باستئناف اللعب.

الدقيقة 19: انفراد ضائع من إيفان توني.

الدقيقة 22: توقف المباراة لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

الدقيقة 26: تسديدة من إيبانيز يخرجها الدفاع إلى ركنية.

الدقيقة 34: تسديدة رائعة من كيسيه يخرجها الدفاع لركنية.

الدقيقة 35: رأسية من ميريح ديميرال ترتطم بالعارضة.

الدقيقة 37: فينالدوم يضيع فرصة التقدم للاتفاق بعد انفراد ولكنه سدد بغرابة خارج المرمى.

الدقيقة 45: حكم المباراة يضيف 4 دقائق وقت بدلا من الضائع.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 58: انفراد ضائع من جلال السالم لاعب الاتفاق.

الدقيقة 65: هجمات متبادلة ولكن دون أي خطورة حقيقية على المرمى.

الدقيقة 81: كالفو يضيع فرصة التقدم للاتفاق، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 90: حكم المباراة يضيف 7 دقائق وقت بدلا من الضائع.

الدقيقة 90+5: رأسية من إيبانيز، يخرجها حارس الاتفاق إلى ركنية.

نهاية المباراة بالتعادل السلبي.