غافي يثير غضب لاعبي ريال مدريد بسبب تدخله على سيبايوس (فيديو)
أثار النجم الشاب غافي، لاعب خط وسط نادي برشلونة استياء وغضب لاعبي ريال مدريد بسبب تصرفه تجاه داني سيبايوس خلال مباراة برشلونة وريال مدريد أمس في الدوري الإسباني.
واقترب برشلونة بشكل كبير من حسم لقب الدوري الإسباني بعدما حقق الفوز على غريمه ريال مدريد في كامب نو بهدفين لهدف واحد.
ووسع برشلونة فارق النقاط مع ريال مدريد إلى 12 نقطة قبل نهاية الدوري الإسباني بـ12 جولة.
وقبل نهاية المباراة ظهر بابلو غافي يتدخل على قدم سيبايوس بدون كرة، وهو التدخل الذي لم ينتبه له حكام المباراة.
وحسب ذا أتلتيك، أثار تصرف غافي غضب لاعبي ريال مدريد الذين وصفوا اللاعب بأنه يفتقد للسلوك الرياضي.
ويعرف عن غافي الحماس الشديد في اللعب، حيث شوهد أكثر من مرة يندفع في التحاماته على الكرة ما قد يعرضه ويعرض منافسيه للخطر، حسب صحيفة ماركا.
وذهب الصحفي دافيد برنابيو إلى نفس الاتجاه بمطالبة لاعبي برشلونة بالتحدث إلى اللاعب، حيث أشار إلى إمكانية تعرضه للطرد على تصرف كالذي فعله مع سيبايوس، وهو ما سوف يؤثر على فريقه.
وجاء اندفاع غافي نحو سيبايوس مباشرة بعد التحام من الأخير مع روبرت ليفاندوفسكي.
وسجل البديل فرانك كيسي هدفا في الوقت بدل الضائع لينتزع برشلونة الفوز 2-1 على ريال مدريد قاطعا خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة 27 في تاريخه والأولى خلال أربع سنوات.
وقال تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بعد المباراة، إن التتويج بالدوري الإسباني أصبح صعبا.