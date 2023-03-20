غافي يثير غضب لاعبي ريال مدريد بسبب تدخله على سيبايوس (فيديو)

وقبل نهاية المباراة ظهر بابلو غافي يتدخل على قدم سيبايوس بدون كرة، وهو التدخل الذي لم ينتبه له حكام المباراة.

وحسب ذا أتلتيك، أثار تصرف غافي غضب لاعبي ريال مدريد الذين وصفوا اللاعب بأنه يفتقد للسلوك الرياضي.

ويعرف عن غافي الحماس الشديد في اللعب، حيث شوهد أكثر من مرة يندفع في التحاماته على الكرة ما قد يعرضه ويعرض منافسيه للخطر، حسب صحيفة ماركا.