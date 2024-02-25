تكلفة باهظة لمشاهدة ميسي من الملعب.. كم بالدولار الأمريكي؟

وأوضحت أن الأسعار في السوق مرتفعة لبقية موسم إنتر ميامي؛ إذ تزيد تكلفة التذاكر بنسبة 70٪ تقريبًا على العام الماضي.

وقالت "CNN" إن تكلفة المقاعد ستصل إلى 167 دولارًا في المتوسط، ​​مقارنة بـ99 دولارًا في الموسم الماضي.

ونقلت عن الرئيس التنفيذي المشارك في موقع "TickPick" للتذاكر، بريت غولدبرغ، قوله إنه من المتوقع أن يظل "هوس ميسي"، ولكن يجب أن تعود الأسعار إلى طبيعتها مع تقدمنا ​​في الجدول الزمني".

وأدى وجود ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم إلى زيادة أسعار الفرق الأخرى في الدوري، فقد بلغ متوسط ​​سعر المباراة هذا الموسم 164 دولارًا، وهو أكثر تكلفة بنسبة 124٪ من تكلفة المقعد البالغ 73 دولارًا عام 2023.

وبحسب "StubHub"؛ وهو موقع ثانوي آخر للتذاكر، زادت مبيعات الدوري الأمريكي لكرة القدم سبعة أضعاف مقارنةً بالعام الماضي في هذا الوقت.