تشافي بعد الخسارة أمام كلوب أمريكا: صرخت على لاعبي برشلونة خلال مواجهة ألميريا

وأوضح: "كان لدينا الكثير من الأمور على المحك وأعتقد أنه من المناسب أن أرفع صوتي قليلا".

وتابع مدرب برشلونة: "لقد كان رد فعل الفريق جيدًا للغاية، نحن فريق، وعائلة كبيرة، واللاعبون محترفون، الشوط الثاني ضد ألميريا هو الطريق الذي يجب أن نستمر فيه".

وأكمل تشافي:" في بعض الأحيان نلعب مع شعور بأننا عالقون لكن هذا ليس صحيحا، يجب أن نحاول تشجيع أنفسنا بطريقة ما وتخفيف التوتر وتحفيز اللاعبين لأننا برشلونة، نحن البارسا، وإذا لم نبذل كل ما لدينا سيكون من الصعب جدًّا الفوز بالألقاب هذا الموسم، الأمر بأيدينا".

ولم يفقد تشافي تفاؤله بالفوز بالألقاب وقال: "الآن يبدأ عام 2024 المثير، لدينا أربعة ألقاب نتنافس عليها وهذا هو هدفنا، يجب علينا أن نكون جاهزين وأن نتنافس ونقاتل ونبذل قصارى جهدنا في الملعب، وهذا هو الأهم".