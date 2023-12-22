تشافي بعد الخسارة أمام كلوب أمريكا: صرخت على لاعبي برشلونة خلال مواجهة ألميريا
تحدث تشافي مدرب برشلونة عن تفاصل ما حدث في غرفة تبديل ملابس لاعبي برشلونة في مباراة ألميريا في الدوري الإسباني.
وجاءت تصريحات تشافي بعد الخسارة الودية 2/3 أمام كلوب أمريكا المكسيكي.
واعترف تشافي بأنه "رفع صوته قليلا". وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "اللاعبون استقبلوا حديثي بين الشوطين أمام ألميريا بشكل جيد للغاية".
وردًّا على سؤال عما إذا كان بحاجة للصراخ على لاعبيه، تحدث تشافي عن "التوتر"، لكنه اعتبر أن هذا "شيئا طبيعيًّا في غرفة خلع الملابس".
وأوضح: "كان لدينا الكثير من الأمور على المحك وأعتقد أنه من المناسب أن أرفع صوتي قليلا".
وتابع مدرب برشلونة: "لقد كان رد فعل الفريق جيدًا للغاية، نحن فريق، وعائلة كبيرة، واللاعبون محترفون، الشوط الثاني ضد ألميريا هو الطريق الذي يجب أن نستمر فيه".
وأكمل تشافي:" في بعض الأحيان نلعب مع شعور بأننا عالقون لكن هذا ليس صحيحا، يجب أن نحاول تشجيع أنفسنا بطريقة ما وتخفيف التوتر وتحفيز اللاعبين لأننا برشلونة، نحن البارسا، وإذا لم نبذل كل ما لدينا سيكون من الصعب جدًّا الفوز بالألقاب هذا الموسم، الأمر بأيدينا".
ولم يفقد تشافي تفاؤله بالفوز بالألقاب وقال: "الآن يبدأ عام 2024 المثير، لدينا أربعة ألقاب نتنافس عليها وهذا هو هدفنا، يجب علينا أن نكون جاهزين وأن نتنافس ونقاتل ونبذل قصارى جهدنا في الملعب، وهذا هو الأهم".
وخسر برشلونة من جيرونا في الدوري الإسباني ثم من رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا ثم تعادل مع فالنسيا في الليغا.
وتأهل برشلونة لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، لكنه يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة من 18 مباراة، ويتأخر بـ7 نقاط عن ريال مدريد وجيرونا.
وسيلعب برشلونة مع لاس بالماس في الليغا في يناير المقبل، ثم مع الاتحاد الرياضي بارباسترو في دور الـ32 من كأس إسبانيا، قبل مواجهة أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.