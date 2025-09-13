بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تحقيق العلامة الكاملة في أول 4 مباريات ومواصلة السلسلة الإيجابية هما الغاية الأولى لريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني في تنقله الصعب لمواجهة ريال سوسيداد اليوم السبت في الجولة الرابعة من المسابقة.

وكان الفريق الملكي هو الوحيد الذي حقق 3 انتصارات في الجولات الثلاث الأولى، فيما يسعى الهداف كيليان مبابي ورفاقه إلى الفوز على سوسيداد للوصول إلى النقطة 12 قبل التفرغ لأول مبارياتهم في دوري أبطال أوروبا بملاقاة أولمبيك مرسيليا.

وفي المقابل، يسعى سوسيداد صاحب الأرض إلى تعطيل مسيرة الريال، وتحقيق أول فوز له في الليغا هذا الموسم بعد 3 مباريات عجز فيها عن تحقيق أكثر من تعادلين اثنين وخسارة واحدة.

ريال سوسيداد بقيادة مدربه سيرخيو فرانسيسكو يحتل ريال المركز السادس عشر بعد أن جمع نقطتين فقط من مبارياته الثلاث الأولى في الموسم الجديد.

ويسيطر فريق المدرب تشابي ألونسو على المواجهات المباشرة بين الفريقين في الدوري خلال آخر 5 سنوات، إذ حقق الفوز في 6 مباريات بينما فاز سوسيداد في مواجهة وحيدة وتعادل الطرفان 3 مرات.

ويدخل ريال مدريد المباراة بالتشكيلة التالية:

أما سوسيداد فقد اختار مدربه فرانسيسكو التشكيلة التالية:

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد في الجولة الرابعة من "الليغا":

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: أردا غولر يهز الشباك لكن الحكم يلغي الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو (var).

الدقيقة 9: أليكس ريميرو حارس مرمى سوسيداد يتصدى لمحاولة أولى من كيليان مبابي ويبقي على النتيجة متعادلة سلبا.

الدقيقة 12: كيليان مبابي ينجح هذه المرة في هز الشباك والتقدم لريال مدريد (1 ـ 0).

تمريرة بطريقة كارثية من مدافع ريال سوسيداد إلى الخلف ومبابي ينقض على الكرة مستغلا سرعته ثم ينهيها بشكل رائع في الشباك.

الدقيقة 15: مبابي كان قريبا من تسجيل الثنائية: النجم الفرنسي يسدد كرة قوية ولكن محاولته تنتهي فوق العارضة.

الدقيقة 23: ميكيل أويارزابال يحصل على أول فرصة لإعادة ريال سوسيداد في المباراة لكن محاولته تنتهي دون خطورة على مرمى تيبو كورتوا.

الدقيقة 30: لاعبو ريال مدريد يتحكمون في المباراة بشكل جيد ويتبادلون التمريرات في منطقة الوسط.

الدقيقة 32: بطاقة حمراء في وجه لاعب ريال مدريد ديان هويسين بعد المسك من القميص في حالة انفراد للاعب سوسيداد.

الحكم مانزانو لا يتردد لحظة في إشهار بطاقة الطرد ضد مدافع الريال، ليكمل الفريق الملكي المباراة بعشرة لاعبين.

احتجاجات عارمة من داني كارفخال وزملائه في الريال على بطاقة الطرد: هويسين يطالب ببطاقة صفراء فقط ويؤكد للحكم أنه لم يكن آخر مدافع في اللقطة.

الدقيقة 44: أردا غولر يتقدم بالهدف الثاني لريال مدريد.

النتيجة تصبح (2 ـ 0) في نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45 +2: نهاية الشوط الأول بتقدم الريال (2 ـ 0) مع بطاقة طرد ضد لاعبه ديان هويسين.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 54: ركلة جزاء لريال سوسيداد بعد لمس الكرة باليد من داني كارفخال.

الدقيقة 56: ميكيل أويارزابال يغالط تيبو كورتوا ويقلص الفارق لريال سوسيداد (2 ـ 1).

الدقيقة 65: فرصة خطيرة جدا وتألق رائع من تيبو كورتوا الذي يمنع أويارزابال من تسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 70: محاولة جديدة من ريال سوسيداد الذي ينزل للهجوم للعودة في المباراة لكن دفاع الريال متكتل أمام مرمى الحارس كورتوا.

الدقيقة 83: خطأ فادح في دفاع ريال مدريد في الخروج بالكرة ينتهي بهجمة واعدة لسوسيداد لكن كورتوا حاضر من جديد للتصدي بطريقة لافتة وإنقاذ مرماه من هدف محقق.

الدقيقة 87: فرصة خطيرة جدا وسانحة لريال سوسيداد بعد توغل من الياباني تاكيفوسا كوبو لكن دفاع الريال ثابت.

الدقيقة 90 +3: جون كاريكابورو أمام آخر فرصة لريال سوسيداد للخروج بنقطة التعادل لكن محاولته تذهب أدراج الرياح وبعدها تأتي صافرة الحكم جيسوس مانزانو لإعلان نهاية المباراة.

ريال مدريد يحقق فوزا هاما وصعبا على ريال سوسيداد (2 ـ 1) ويحقق العلامة الكاملة حتى الآن : 12 نقطة في 4 مباريات.