القوة الضاربة.. الزمالك يحشد "كل أسلحته" لمواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي

حشد جوزيه غوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قوته الضاربة استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي يوم الجمعة 27 من سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض.

وأعلن جوزيه غوميز عن القائمة التي ستسافر إلى السعودية غداً الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

غوميز حشد كل قوته الضاربة في الفريق، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، وقرر ضم جميع اللاعبين المتاحين للمباراة.

وجاءت قائمة الزمالك كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

الوسط: نبيل عماد "دونغا" – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

وبهذا يكون الزمالك قد ضم 4 صفقات جديدة من الـ5 الذين تعاقد معهم خلال الصيف الجاري، وهم محمد حمدي ومحمود بنتايك وكونراد ميشالاك، وأخيرًا عمر فرج.

فيما تم استبعاد السنغالي سيدي نداي الذي يشارك مع فريق الشباب.

وتم استبعاد البنيني سامسون أكينيولا، تمهيداً لرحيله بشكل رسمي عن النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك تأهل لخوض مباراة السوبر الأفريقي بفوزه بكأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.

فيما تأهل الأهلي لهذه المباراة بعد أن حسم لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي.