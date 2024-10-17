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رياضة

سعودي وتونسي يجاوران لامين يامال ضمن أفضل 60 موهبة في العالم

استندت قائمة "الغارديان" لأفضل المواهب الواعدة في كرة القدم إلى عدة مؤشرات
سعودي وتونسي يجاوران لامين يامال ضمن أفضل 60 موهبة في العالم
طلال حاجي مع منتخب السعوديةالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أكتوبر 2024، 8:03 م

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن قائمة أفضل 60 موهبة كروية صاعدة في العالم لعام 2024، التي تضمنت لاعبين عربيين، هما طلال حاجي لاعب الاتحاد السعودي، وقصي معشة مهاجم نادي الترجي التونسي.

ودأبت الصحيفة البريطانية على انتقاء قائمة لأفضل اللاعبين الصاعدين في العالم سنويا، إذ تضمنت قائمة العام الحالي نجوما من مواليد سنة 2007 ينتمون إلى عدة أندية ومنتخبات.

وتصدر القائمة، نجم برشلونة الإسباني، وبطل أوروبا 2024، لامين يامال، وزميله باو كوبارسي صاحب الميدالية الذهبية لأولمبياد باريس، كما ضمت خوان مارتينيز موهبة ريال مدريد، ولاعب ليل الفرنسي، من أصل مغربي أيوب بوعدي، وشان كلويفيرت نجل مهاجم هولندا وبرشلونة السابق باتريك كلويفيرت.

واستندت قائمة "الغارديان" السنوية لأفضل المواهب الواعدة في كرة القدم، إلى مشاركة اللاعبين مع منتخبات بلدانهم في المسابقات القارية والدولية أو مع أنديتهم، باعتبار أن بعضهم ينتمي إلى الفريق الأول رغم أن أكبرهم لم يتخط سن الـ17 عاما.

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  وشكل اختيار النجمين السعودي طلال حاجي والتونسي قصي معشة ضمن أفضل 60 لاعبا واعدا لعام 2024، مفاجأة كبيرة، كما كشف في الوقت ذاته عن القيمة الكروية لكلا اللاعبين وإمكانية وصولهما إلى مستويات أعلى في السنوات القادمة.

وكشفت "الغارديان" أن "قصي معشة يعد من أفضل المواهب الشابة في تونس، مضيفة أن الدوري التونسي من أفضل الدوريات في القارة الإفريقية، لكن الأندية لا تمنح الفرصة للاعبين أقل من 18 سنة".

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وأضافت أن قصي معشة يمتاز بموهبة لافتة تؤهله لأن يكون واحدا من أفضل اللاعبين في تونس في الأعوام المقبلة، بعد أن فاز بجائزة أفضل لاعب في دورة شمال إفريقيا للمنتخبات لأقل من 17 عاما في بداية العام الجاري".

وبخصوص طلال حاجي، فقد أكدت الصحيفة البريطانية أن "الدوري السعودي لا يشتهر كثيرا بإنتاج المواهب الواعدة، لكن طلال حاجي يسير على طريق أن يصبح واحدا من أفضل اللاعبين في القارة الآسيوية".

وقالت الصحيفة إن مدرب الاتحاد السعودي نونو سانتو منح حاجي فرصة تاريخية ليخوض أول مباراة له في الدوري السعودي للمحترفين، بعد يومين من عيد ميلاده السادس عشر، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري.

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وأضافت: "حاجي تمت دعوته إلى قائمة المنتخب السعودي الأول من قبل المدرب روبرتو مانشيني، وهناك أصبح أصغر لاعب في تاريخ كأس آسيا، وهو سريع وقوي، في دوري من المهاجمين من الطراز العالمي، يملك حجي ما يلزم للاحتفاظ بمكانته".

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