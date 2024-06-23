سر تصرف رونالدو الذي أذهل الجميع
من جديد حقق المنتخب البرتغالي الفوز في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بحضور نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، الذي تألق مرة أخرى وصنع هدفًا لفريقه في المواجهة التي أقيمت ضد تركيا، مساء السبت.
رونالدو بالهدف الذي صنعه تسبب في حيرة لقطاع كبير من الجماهير، وأذهل غالبيتهم، لكن ما السبب؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير التالي.
فرصة سهلة للتسجيل
من غير المعتاد أن نرى رونالدو يترك فرصة تسجيل هدف بهذا الشكل، بالأخص لو كانت الفرصة سهلة وفريقه يتقدم بالفعل بهدفين نظيفين.
نحن هنا نتحدث عن كريستيانو رونالدو، الرجل الذي يحب تسجيل الأهداف أكثر من أي شيء، والذي لم يسجل حتى تلك اللحظة أي هدف في يورو 2024.
كريستيانو هو نفسه الشخص المستعد للمغامرة بكرات أكثر صعوبة من تلك في أوقات أكثر قسوة في مباريات معقدة من أجل محاولة تسجيل هدف.
لذلك كان تصرف رونالدو مذهلًا للقطاع الأكبر من جماهير كرة القدم، التي لم تعتد عليه في مثل ذلك الموقف الخالي من الأنانية.
البعض حتى لم يصدق عينه، ويظن أن الصورة تم التلاعب فيها وأن رونالدو غير قادر على تمرير مثل تلك الكرات السهلة.
وجهة نظر مغايرة
يرى البعض أن رونالدو تعمد أن يترك تلك الكرة بالتحديد لسهولتها الكبيرة لبرونو فيرنانديز لأنه يعلم أن الجميع سيتحدث عنها وعن مدى كرمه.
فيرناديز عرف عنه أنه لا يقدم تمريرات عديدة لرونالدو، وبالأخص عندما تكون الكرة في موضع مناسب بالنسبة لنجم النصر أكثر من غيره، لذلك فتمرير تلك الكرة له قد يغير من علاقتهما ببعضهما البعض.
في الوقت نفسه سيسكت رونالدو كافة الأصوات التي تقول إنه رجل أناني ولا يحب إلا نفسه ويسعى نحو كسر الأرقام القياسية.
في حين أن في الواقع رونالدو حقق رقمًا قياسيًا هائلًا بصناعته لذلك الهدف، حيث أصبح الأكثر صناعة في تاريخ البطولة، والبعض يرى أن ذلك كان الدافع خلف تلك التمريرة في الأساس.
الدفاع عن رونالدو
ترى الجماهير العاشقة للنجم البرتغالي أنه ليس باللاعب الأناني الذي يراه البعض، وأن كل همه مصلحة الفريق في المقام الأول والأخير.
رونالدو تغير بحسب شهادة زملائه في تقرير قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث وصوفه أنه أصبح لاعبًا أكثر نضجًا وقائدًا أكثر كرمًا يبحث في المقام الأول عن إعلاء مصلحة فريقه سواء كان المنتخب أو النادي.
وهو ما أكده برونو فيرنانديز وروبن نيفيز بعد المباراة ضد تركيا، في تصريحات تلفزيونية، حيث أكدا أن رغبة رونالدو في تسجيل الأهداف طبيعية نظرًا لطبيعته كلاعب هداف يجيد ذلك، لكنه في الوقت نفسه لاعب جماعي يقدم مصلحة الفريق.
الخلاصة
رونالدو سواء أكان أنانيًّا أم لا، لا يهم ففي النهاية قاد فريقه لرقم مميز للغاية في نهائيات كأس الأمم الأوروبية بالصعود للمرة التاسعة على التوالي للأدوار الإقصائية.
في نهاية المطاف المنتخب البرتغالي يستفيد ربما للمرة الأخيرة في أمم أوروبا من وجود رونالدو، سواء أكان أنانيا أم لا، الأهم بالنسبة لهم أن يحقق لهم اللقب مرة أخرى.