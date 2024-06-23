سر تصرف رونالدو الذي أذهل الجميع

فرصة سهلة للتسجيل

من غير المعتاد أن نرى رونالدو يترك فرصة تسجيل هدف بهذا الشكل، بالأخص لو كانت الفرصة سهلة وفريقه يتقدم بالفعل بهدفين نظيفين.

نحن هنا نتحدث عن كريستيانو رونالدو، الرجل الذي يحب تسجيل الأهداف أكثر من أي شيء، والذي لم يسجل حتى تلك اللحظة أي هدف في يورو 2024.

كريستيانو هو نفسه الشخص المستعد للمغامرة بكرات أكثر صعوبة من تلك في أوقات أكثر قسوة في مباريات معقدة من أجل محاولة تسجيل هدف.

لذلك كان تصرف رونالدو مذهلًا للقطاع الأكبر من جماهير كرة القدم، التي لم تعتد عليه في مثل ذلك الموقف الخالي من الأنانية.

البعض حتى لم يصدق عينه، ويظن أن الصورة تم التلاعب فيها وأن رونالدو غير قادر على تمرير مثل تلك الكرات السهلة.