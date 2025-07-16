لعبة "القوة القصوى".. كيف يجبر ليفربول نيوكاسل على بيع إيزاك؟

كشفت تقارير صحفية عن الطريقة التي يتبعها نادي ليفربول من أجل إجبار نادي نيوكاسل يونايتد على بيع عقد نجم الفريق، ألكسندر إيزاك، في موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

ويواصل ليفربول نشاطه القوي في موسم الانتقالات الصيفية لهذا العام، من أجل تعزيز صفوف الفريق قبل الموسم الجديد 2025/26.

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وتعاقد ليفربول مع كل من جيريمي فريمبونغ، وفلوريان فيرتز، وأرمين بيتشي، وكيركيز وفريدي وودمان.

ويحلم ليفربول بالحصول على خدمات اللاعب ألكسندر إيزاك، من صفوف نيوكاسل، في الميركاتو الصيفي لعام 2025.

وذكرت تقارير صحفية مختلفة، أمس الثلاثاء، أن ليفربول تواصل بشكل رسمي مع نيوكاسل يونايتد لبحث إمكانية ضم إيزاك هذا الصيف.

ولكن، حتى الآن، لم يتقدم ليفربول بعرض رسمي لنظيره نيوكاسل، لضم إيزاك، ولكنه رغب في معرفة رد فعل خصمه في الدوري الإنجليزي بشأن إمكانية الاستغناء عن لاعب يُعد أبرز نجم في الفريق.

ورغم أن ليفربول مستعد لتقديم ما يصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني لضم إيزاك، فإن نية نيوكاسل يونايتد كانت واضحة، اللاعب السويدي ليس للبيع.

ووفقًا لِما رصدته صحيفة "تليغراف"، فإن ليفربول يبحث منذ فترة عن مهاجم صريح جديد، ومع توقع رحيل داروين نونيز هذا الصيف، جاء هذا التحرك كأول خطوة ملموسة في هذا الاتجاه.

وإذا نجح ليفربول في إجبار نيوكاسل على البيع، فستكون هذه هي المرة الثانية هذا الصيف التي يكسر فيها النادي الرقم القياسي البريطاني في سوق الانتقالات، بعد التعاقد مع فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن مقابل صفقة قد تصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني.

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وأوضحت الصحيفة، أن إدارة نيوكاسل تشعر أن ما يحدث يُعد حيلة متعمدة من أجل زعزعة استقرار إيزاك مع الفريق، خاصة أن اللاعب نفسه لم يبدِ رغبته في الرحيل.

وأشارت إلى أنه يتبقى الانتظار لمعرفة ما سيحدث في الفترة المقبلة، خاصة أن إيزاك يمثل حلمًا بالنسبة لليفربول.

وشددت على أن ليفربول أيضًا أبدى اهتمامًا بالمهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي، هدف نيوكاسل، وقد يتقدّم بعرض لضمه إذا فشل في مساعيه لضم ألكسندر إيزاك.

وأوضح التقرير أن "الأمور تبدأ تأخذ شكلًا أكثر إثارة للاهتمام، هو أن ليفربول قدّم استفساره بشأن إسحاق مرفقًا بتحذير مفاده أنهم سيتجهون نحو إيكيتيكي إذا رُفض عرضهم، فهي من نواحٍ كثيرة، لعبة القوة القصوى".

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وبحسب مصادر مطلعة للصحيفة الشهيرة، فإن ليفربول يقول لنيوكاسل بشكل فعلي: "نريد التعاقد مع إسحاق، ولكن إذا رفضتم، فسنحوّل أنظارنا نحو اللاعب الذي جعله إيدي هاو هدفه الأول هذا الصيف".

وأردف: "ليفربول يستعرض قوته، ونيوكاسل يمكنه أن يبذل ما يستطيع لمقاومتهم، لكنه يواجه في النهاية خيارًا قاتمًا، إمّا أن يخسر أفضل لاعب لديه لصالح منافس مباشر، وإمّا أن يفقد هدفه التعاقدي الأول".

واختتم التقرير: "من منظور نيوكاسل، فإن هذا يبدو وكأنه وضع خاسر مهما كان الخيار، ولا سيما أن اهتمام ليفربول بإسحاق من المرجح أن يؤثر في اللاعب نفسه أيضًا".

يذكر أن إيزاك انضم إلى نيوكاسل في صيف 2022 قادماً من ريال سوسيداد، وتمكن خلال الموسم الماضي من تسجيل 27 هدفاً وتقديم 6 تمريرات حاسمة في 42 مباراة بمختلف البطولات، وأسهم في فوز الفريق بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.