الأهلي يقهر الخليج ويحقق العلامة الكاملة في الدوري السعودي (فيديو)
قاد الجزائري رياض محرز فريقه الأهلي للفوز 3-1 على مضيفه الخليج، في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الخميس.
وسجل محرز أول أهدافه مع الأهلي، وشارك في صناعة هدف آخر ليقود الفريق إلى العلامة الكاملة مع الجولة الثانية.
وافتتح المدافع روجر إيبانيز التسجيل في الدقيقة التاسعة، مسجلًا أول أهدافه مع الأهلي، بينما ضاعف محرز تقدم الفريق في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.
وقلّص منصور عجزي الفارق في الدقيقة 60، لكن رغم محاولاته المستمرة لم يتمكن الخليج من إدراك التعادل في الدقائق المتبقية.
وأطلق سميحان النابت رصاصة الرحمة على صاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع وأحرز الهدف الثالث للأهلي.
وبذلك يحقق فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله العلامة الكاملة في مباراتين بالدوري رغم غياب البرازيلي فيرمينو الذي سجل ثلاثية من الأهداف في الفوز على الحزم.
وغاب فيرمينو عن المباراة بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية بعد بدايته القوية للموسم إذ سجل ثلاثية من الأهداف في الفوز على الحزم في مستهل مشوار الفريق العائد إلى دوري الأضواء.