الأهلي يقهر الخليج ويحقق العلامة الكاملة في الدوري السعودي (فيديو)

وسجل محرز أول أهدافه مع الأهلي، وشارك في صناعة هدف آخر ليقود الفريق إلى العلامة الكاملة مع الجولة الثانية.

وافتتح المدافع روجر إيبانيز التسجيل في الدقيقة التاسعة، مسجلًا أول أهدافه مع الأهلي، بينما ضاعف محرز تقدم الفريق في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وقلّص منصور عجزي الفارق في الدقيقة 60، لكن رغم محاولاته المستمرة لم يتمكن الخليج من إدراك التعادل في الدقائق المتبقية.

وأطلق سميحان النابت رصاصة الرحمة على صاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع وأحرز الهدف الثالث للأهلي.