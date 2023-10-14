تقارير: الشيخ جاسم بن حمد ينسحب من عملية شراء مانشستر يونايتد
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وشبكة سكاي نيوز أن الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني انسحب من عملية شراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.
وكان الشيخ جاسم، أحد أبرز المرشحين لشراء بطل إنجلترا 20 مرة من عائلة غليزر الأمريكية ملاك النادي.
ويُعد الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات بين المرشحين البارزين أيضا.
من جانبه، كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، تفاصيل العرض القطري الذي تم رفضه من ملاك النادي الإنجليزي، موضحا أن القيمة السوقية لنادي مانشستر يونايتد هي 3.2 مليون دولار.
وأوضح أن الشيخ جاسم كان يعتزم شراء النادي مقابل 3.5 مليار دولار، وتم التخطيط لاستثمار إضافي بقيمة 1.5 مليار، ولكنه أبلغهم بالانسحاب من الصفقة.
وأوضح رومانو: "مبلغ الـ1.5 مليار دولار كان الهدف منه هو تطوير ملعب الأولد ترافورد وتطوير مركز التدريب وكذلك الأكاديمية وطبعًا شراء اللاعبين، الشيخ جاسم وقطر كانوا مستعدين لتغيير نادي مانشستر يونايتد بالكامل".
وشدد: "كان هناك رغبة لشراء 100% من النادي، ولكن الغليزر كانوا يريدون بيع نسبة فقط من النادي، كما أن العرض كان يتضمن دفع المبلغ دفعة واحدة مع تسوية كل الديون القديمة وعدم وجود ديون جديدة ولكن الغليزر رفضوا".
وكان موقع "بلومبيرغ"، أشار مؤخرا إلى أن العرض الجديد لجيم راتكليف للحصول على حصة ربع أسهم الفريق (حوالي 25%)، هو أكثر جاذبية من عرض الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني.