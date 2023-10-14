تقارير: الشيخ جاسم بن حمد ينسحب من عملية شراء مانشستر يونايتد

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وشبكة سكاي نيوز أن الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني انسحب من عملية شراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وكان الشيخ جاسم، أحد أبرز المرشحين لشراء بطل إنجلترا 20 مرة من عائلة غليزر الأمريكية ملاك النادي.

ويُعد الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات بين المرشحين البارزين أيضا.