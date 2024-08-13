حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الجدل بشأن رحيل اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الفريق إلى الدوري السعودي.

وأفادت تقارير صحفية بتقديم نادي الأهلي السعودي عرضا لضم فينيسيوس مقابل مليار يورو؛ للفوز بخدمات اللاعب البرازيلي الموهوب.

وتسعى المملكة العربية السعودية لاستقطاب فينيسيوس جونيور ليكون واجهة نجوم الكرة بالدوري المحلي قبل كأس العالم 2034، التي تستضيفها السعودية على أرضها.

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وتلقى أنشيلوتي سؤالًا بشأن مستقبل فينيسيوس، في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ريال مدريد ضد أتالانتا الإيطالي في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

وتستضيف العاصمة البولندية مواجهة ريال مدريد ضد أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي، بعد تتويج الفريق الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما فاز أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي.

وقال مدرب ريال مدريد:" أستطيع أن أضمن أنه لا يوجد شيء في هذا الأمر.. إنها مجرد تكهنات".

وأشارت صحيفة "ريليفو" الإسبانية إلى أن فينيسيوس جونيور تلقى اتصالات للرحيل للدوري السعودي في الموسم المقبل.

ويستعد فينيسيوس جونيور لاقتناص بطولة جديدة مع ريال مدريد، بحصد لقب كأس السوبر الأوروبي بعدما حقق اللقب ذاته موسم 2022 – 2023.

وساهم اللاعب البرازيلي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، بجانب كأس العالم للأندية مرتين أيضًا، بخلاف التتويج بلقب الدوري الإسباني 3 مرات وكأس الملك مرة واحدة، وكأس السوبر المحلي 3 مرات.