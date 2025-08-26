باير ليفركوزن يعلن رسميًا ضم لوكاس فاسكيز

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني تعاقده رسميًا مع لوكاس فاسكيز في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر النادي الألماني فيديو رائعًا عبر حسابه على منصة "إكس" يستعرض بطولات فاسكيز ومسيرته مع ريال مدريد، قبل أن يظهر اللاعب بقميص ليفركوزن.

وقال ليفركوزن في بيانه إن فاسكيز وقع عقدًا مع النادي الألماني يمتد حتى 30 يونيو 2027، وسيرتدي القميص رقم 21.

وقال سيمون رولفِس، المدير الرياضي العام لباير ليفركوزن: "مع لوكاس فاسكيز نتعاقد مع لاعب يملك خبرة هائلة، فقد فاز بكل ما يمكن الفوز به مع ريال مدريد خلال السنوات العشر الماضية. يتمتع بمهارة تقنية كبيرة، وذكاء تكتيكي عالٍ، وهو صانع ألعاب واستراتيجي ممتاز، سيكون للوكاس تأثير ضخم في أسلوب لعبنا بفضل رقيّه الكروي وخبرته الكبيرة، وسيتحول إلى ركيزة أساسية في فريقنا".

ويبلغ فاسكيز 1.73 متر، وكان من أبرز لاعبي ريال مدريد في الموسم الماضي 2024/25، فقد خاض 53 مباراة رسمية، منها 32 في الدوري الإسباني و10 في دوري أبطال أوروبا.

وبالإجمال، خاض الدولي الإسباني 402 مباراة رسمية بقميص ريال مدريد، توّج خلالها بـ 23 لقبًا في مسيرته مع النادي الملكي.

وكان ريال مدريد قد ودّع لوكاس رسميًا بعد كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، واصفًا إياه بأنه "أحد أساطير نادينا العظيمة".

وقال فاسكيز في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "الآن أتطلع لمواصلة مسيرتي مع باير ليفركوزن، النادي الذي حدثني عنه كثيرًا المدرب تشابي ألونسو وزميلي لسنوات طويلة في مدريد داني كارفخال، أنا متحمس للقتال من أجل نجاحات جديدة مع ليفركوزن".