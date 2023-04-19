استبعاد عداءة اسكتلندية لاستخدامها "سيارة" خلال سباق ماراثون
قال مدير السباق إن عداءة اسكتلندية جُردت من المركز الثالث في سباق ماراثون فائق الطول بعد أن أظهرت البيانات أنها استخدمت سيارة في جزء من مسار السباق.
وأظهرت بيانات نظام التتبع في سباق جي.بي ألتراس مانشستر إلى ليفربول البالغ مسافته 80 كيلومترا في السابع من أبريل نيسان الحالي أن يواشيا زاكشيفسكي، التي مثلت اسكتلندا في الماراثون في دورة ألعاب الكومنولث 2014 في غلاسكو، استخدمت سيارة لمسافة أربعة كيلومترات من السباق، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).
وقال مدير السباق وين درينكووتر إنه تلقى معلومات تفيد بأن عداءة اكتسبت "ميزة تنافسية غير رياضية خلال جزء من السباق".
وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية: "بعد مراجعة البيانات الواردة من نظام تتبع السباق الخاص بنا والبيانات المقدمة من فريق السباق ومن المنافسين الآخرين ومن العداءة نفسها، يمكننا أن نؤكد أنه تم استبعاد عداءة الآن من المنافسة بعد استخدام سيارة خلال جزء من مسار السباق".
وقالت زاكشيفسكي إن الواقعة جاءت نتيجة لسوء التفاهم.
وأضافت لهيئة الإذاعة البريطانية: "عندما وصلت إلى نقطة محددة في منتصف الطريق خلال مسار السباق يتم خلالها تسجيل الوقت الإجمالي لي، أبلغتهم بأنني انسحبت وكنت حينها في السيارة.
ستكرهين نفسك إذا توقفتي
"وافقت على الاستمرار بطريقة غير تنافسية. لقد ارتكبت خطأ فادحا في قبول التكريم بعد إنهاء السباق في المركز الثالث وكان يجب إعادة الميدالية. لقد كنت مرهقة ومريضة.
"لم يكن تصرفا شريرا مني، كان سوء تفاهم. لم أغش عن قصد لكنني لا أريد أن أختلق الأعذار والمبررات".