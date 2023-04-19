استبعاد عداءة اسكتلندية لاستخدامها "سيارة" خلال سباق ماراثون

‬‬قال مدير السباق إن عداءة اسكتلندية جُردت من المركز الثالث في سباق ماراثون فائق الطول بعد أن أظهرت البيانات أنها استخدمت سيارة في جزء من مسار السباق.

وأظهرت بيانات نظام التتبع في سباق جي.بي ألتراس مانشستر إلى ليفربول البالغ مسافته 80 كيلومترا في السابع من أبريل نيسان الحالي أن يواشيا زاكشيفسكي، التي مثلت اسكتلندا في الماراثون في دورة ألعاب الكومنولث 2014 في غلاسكو، استخدمت سيارة لمسافة أربعة كيلومترات من السباق، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).