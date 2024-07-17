فاز ريتشارد كاراباز متسابق فريق ئي إف إديوكيشن-إيزي بوست بالمرحلة 17 من سباق فرنسا للدراجات والتي امتدت لمسافة 178 كيلومترًا من سان بول تروا شاتو إلى سوبرديفولوي اليوم الأربعاء.

وأنهى كاراباز، الذي فاز أيضًا بمراحل في سباقي إيطاليا وإسبانيا، المرحلة متفوقًا بفارق 37 ثانية عن سايمون ييتس متسابق فريق جايكو العلا، بينما احتل إنريك ماس متسابق فريق موفيستار المركز الثالث متأخرًا بقرابة دقيقة.

وأصبح كاراباز (31 عامًا) أول متسابق من الإكوادور يفوز بمرحلة في سباق فرنسا.

وساعد هجومه في الجبال، على بعد حوالي 13 كيلومترًا من النهاية، البطل الأولمبي على تحقيق الفوز لكن كانت هناك معركة في التصنيف العام خلفه إذ احتفظ تادي بوغاتشر بالصدارة.

وهاجم بوغاتشر قرب نهاية المرحلة، مما أجبر منافسيه يوناس فينجارد وريمكو إيفينبول على الرد.

وهاجم إيفينبول، الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب العام، أثناء الصعود ليتقدم على بوغاتشر وفينجارد صاحب المركز الثاني ليعبر خط النهاية متفوقًا عليهما.

في هذه الأثناء، انتظر بوغاتشر الفرصة المناسبة وهاجم لاحقًا ليعزز تقدمه بفارق ثانيتين إضافيتين بينما اقترب إيفينبول من فينجارد في الترتيب العام.

وفي وقت سابق، احتل بينيام جيرماي المركز الخامس في سباق السرعة المتوسطة ليحتفظ بالقميص الأخضر عندما تغلب على البلجيكي ياسبر فيليبسن ووسع تقدمه في الترتيب بفارق ضئيل إلى 33 نقطة.

تعرض جيرماي لحادث على بعد أقل من كيلومترين على النهاية في المرحلة 16 أمس الثلاثاء مما سمح لفيليبسن بالتقدم بشكل مريح نحو النصر لكن الإريتري سيحتفظ الآن بالقميص الأخضر لفترة أطول.