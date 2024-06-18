القادسية ينافس الاتحاد السعودي على صفقة نجم ريال مدريد

وعاد القادسية، مجددًا، إلى دوري المحترفين السعودي "روشن"، بعدما تصدّر ترتيب دوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، في الموسم الماضي.

ويسعى نادي القادسية إلى إبرام صفقات قوية في الموسم الجديد، بعد الصعود إلى دوري روشن وتتويجه بطلًا لدوري يلو الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

وقرر ناتشو الرحيل عن ريال مدريد بنهاية عقده في ختام الشهر الجاري، بعد مسيرة حافلة منذ العام 2012 حين صُعِّد من فريق الرديف "كاستيا"، وارتبط اسمه بالرحيل إلى نادي الاتحاد السعودي.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن نادي القادسية وضع ناتشو ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأوضحت: "يسعى القادسية لاستغلال تعثر مفاوضات نادي الاتحاد مع ناتشو، بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نادي القادسية المملوك لشركة أرامكو السعودية، قد رصد ميزانية ضخمة للتعاقد مع صفقات أجنبية بعد السعودي لدوري روشن، وأنه اقتحم سباق التعاقد مع ناتشو هذا الصيف.