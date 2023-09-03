نيمار: أنا وميسي عشنا الجحيم في باريس سان جيرمان
أدلى النجم البرازيلي نيمار المنتقل قبل أيام من باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي بتصريحات نارية، اليوم الأحد، ضد جماهير النادي الفرنسي.
وقال نيمار في تصريحات نقلها موقع "footmercato": "لقد كنت دائمًا صادقًا للغاية طوال مسيرتي، ولم أخف أبدًا من أي شيء، لقد كنت دائمًا صادقًا للغاية".
وأضاف: "طوال مسيرتي المهنية، ارتكبت أخطاء عدة مرات، لكنني كنت دائمًا شخصًا يريد القيام بالأشياء الصحيحة، وبالطريقة الصحيحة".
وتابع: "من الواضح أننا نخطو دائمًا على الكرة، لكني أريد أن يتذكرني الناس باعتباري لاعبًا حقيقيًا، صنع الفارق دائمًا أينما ذهب".
وتحدث نيمار عن زميله السابق في باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي وقال: "كنت سعيدًا جدًا خلال العام الذي عاشه معنا، لكن في الوقت نفسه حزين جدًا، لأنه ذهب إلى الجنة مع منتخب الأرجنتين، وفاز بكل شيء في السنوات الأخيرة، ومع ما مر به في باريس".
وأكد: "لقد مررنا بالجحيم، أنا وهو، نحن هنا لنبذل قصارى جهدنا، لنكون أبطالًا، ولنحاول صنع التاريخ، ولهذا السبب بدأنا اللعب معًا مرة أخرى، اجتمعنا هناك لنكون قادرين على كتابة التاريخ".
وقال البرازيلي البالغ من العمر 31 عامًا: "لسوء الحظ لم ننجح".
وأوضح نيمار: "ميسي ترك باريس سان جيرمان بطريقة لا تستحقها كرة القدم، بكل ما هو عليه، وبكل ما يفعله، كل من يعرفه، فهو رجل يتدرب، ويقاتل، وإذا خسر يغضب، وقد تم اتهامه ظلمًا في رأيي، لكن في الوقت نفسه كنت سعيدًا جدًا بفوزه بكأس العالم، كما قلت، كرة القدم كانت عادلة هذه المرة، لأنه بإقصاء المنتخب البرازيلي، ميسي يستحق أن ينهي مسيرته بهذه الطريقة".
وانتقل نيمار لباريس سان جيرمان، في 2017، بعدما دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع برشلونة وهي 222 مليون يورو.
أما ميسي فانضم لباريس سان جيرمان في 2021 في صفقة انتقال حر، بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة.
لكن اللاعبين لم يحققا النجاحات المنتظرة مع باريس سان جيرمان، ففي الموسمين اللذين لعبا فيهما معا ودع الفريق من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وكان أفضل إنجاز قاري لباريس سان جيرمان مع نيمار الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020 لكنه خسر 0/1 أمام بايرن ميونخ.