نيمار: أنا وميسي عشنا الجحيم في باريس سان جيرمان

أدلى النجم البرازيلي نيمار المنتقل قبل أيام من باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي بتصريحات نارية، اليوم الأحد، ضد جماهير النادي الفرنسي.

وقال نيمار في تصريحات نقلها موقع "footmercato": "لقد كنت دائمًا صادقًا للغاية طوال مسيرتي، ولم أخف أبدًا من أي شيء، لقد كنت دائمًا صادقًا للغاية".

وأضاف: "طوال مسيرتي المهنية، ارتكبت أخطاء عدة مرات، لكنني كنت دائمًا شخصًا يريد القيام بالأشياء الصحيحة، وبالطريقة الصحيحة".