وقع ماكسيميليان إبراهيموفيتش، نجل مهاجم السويد السابق زلاتان، على أول عقد احترافي له مع ميلان الإيطالي.

اللاعب الشاب، الذي ينشط بمركز الظهير الأيسر، سيتواجد مع الفريق الرديف الجديد للنادي، ويسمى ميلان "فوتورو"، والذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

وسجل الجناح الأيسر البالغ من العمر 17 عامًا ثلاثة أهداف في 29 مباراة مع فريق تحت 18 عامًا في موسم 2023-24.

وكان النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عاد إلى نادي ميلان الإيطالي، بعد أقل من عام على اعتزاله كرة القدم، في أول منصب إداري له بعدما ترك كرة القدم ليعمل كمستشار فني للفريق.

واعتزل إبراهيموفيتش كرة القدم العام الماضي بعد الفوز 1-0 على هيلاس فيرونا في سان سيرو، بعد مسيرة رائعة بالدوري الإيطالي.

خلال 283 مباراة بالدوري الإيطالي، سجل إبراهيموفيتش 156 هدفًا، وفاز بلقب مرتين مع ميلان، بالإضافة إلى كأس سوبر.