مبابي يحرج رئيس فرنسا.. وديشان يستمر في منصبه بأمر ماكرون
شوهد إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا وهو يحاول مواساة المهاجم كيليان مبابي بعد فوز الأرجنتين 4/2 بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم، بينما بدا على مهاجم باريس سان جيرمان انزعاجه من هذه المحاولات.
وشعر مهاجم منتخب فرنسا بخيبة أمل كبيرة بعد فوز الأرجنتين على الرغم من أهدافه خلال المباراة، بعد أن أصبح ثاني لاعب يسجل "هاتريك" في نهائي كأس العالم خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 3/3 بعد وقت إضافي.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ماكرون شوهد وهو يحاول مواساة مبابي بعد ركلات الترجيح، حيث ساعد ماكرون المهاجم للوقوف في الملعب وأمسك بذراعه، وحاول مبابي الابتعاد عن ماكرون بينما يحاول ماكرون دعمه.
وحاول ماكرون مرة أخرى مواساة مبابي خلال توزيع الجوائز، عندما حصل نجم باريس سان جيرمان على ميدالية الوصيف والحذاء الذهبي لهداف البطولة بثمانية أهداف.
وقال ماكرون لمحطة "RMC Sport": "إنه أمر غير عادي ما فعله مبابي والفريق بأكمله. مبابي لاعب رائع لكنه شاب. أخبرته أنه يبلغ من العمر 23 عاما فقط، لقد كان أفضل هداف في كأس العالم، لقد فاز بكأس العالم، لقد وصل إلى المباراة النهائية. كنت حزينا مثله".
وأضاف ماكرون: "أخبرته أنه جعلنا فخورين للغاية، وفي النهاية خسرنا مباراة كرة قدم، اقتربنا كثيرًا. هذا هو الحال في الرياضة. لقد طلبت من ديدييه ديشان الاستمرار في تدريب المنتخب الفرنسي، مع انتهاء عقده بنهاية كأس العالم".
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن زين الدين زيدان المرشح الأوفر حظا لخلافة ديشان في منصب المدير الفني للمنتخب الفرنسي.
وسجل مبابي هدفين حاسمين لفرنسا ليدفع الفريقين لخوض وقت إضافي على شوطين، بعدما حول تأخر فريقه بهدفين إلى تعادل 2/2.
كما سدد بثقة ركلة جزائه في الوقت الإضافي لفرض ركلات الترجيح، ليصبح أول لاعب يسجل ثلاثية في النهائي منذ السير جيف هيرست في عام 1966.
وأصبح مبابي أيضا أفضل هداف في تاريخ نهائي كأس العالم، بعد أن سجل مرة واحدة في فوز فرنسا 4/2 على كرواتيا في 2018.
ونفذ مبابي ركلة الترجيح بنجاح قبل أن يهدر كينغسلي كومان وأوريلين تشواميني ركلتين حاسمتين ليتحقق للأرجنتين أول لقب لكأس العالم منذ 1986.
وعلى الرغم من فشله في الفوز بلقب كأس العالم في نسختين متتاليتين، حصل مبابي على الحذاء الذهبي بثلاثية مذهلة بعدما رفع رصيده إلى ثمانية أهداف في البطولة.