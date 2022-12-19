مبابي يحرج رئيس فرنسا.. وديشان يستمر في منصبه بأمر ماكرون

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ماكرون شوهد وهو يحاول مواساة مبابي بعد ركلات الترجيح، حيث ساعد ماكرون المهاجم للوقوف في الملعب وأمسك بذراعه، وحاول مبابي الابتعاد عن ماكرون بينما يحاول ماكرون دعمه.

وحاول ماكرون مرة أخرى مواساة مبابي خلال توزيع الجوائز، عندما حصل نجم باريس سان جيرمان على ميدالية الوصيف والحذاء الذهبي لهداف البطولة بثمانية أهداف.

وقال ماكرون لمحطة "RMC Sport": "إنه أمر غير عادي ما فعله مبابي والفريق بأكمله. مبابي لاعب رائع لكنه شاب. أخبرته أنه يبلغ من العمر 23 عاما فقط، لقد كان أفضل هداف في كأس العالم، لقد فاز بكأس العالم، لقد وصل إلى المباراة النهائية. كنت حزينا مثله".