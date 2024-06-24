تطورات حالة مبابي ومشاركته مع فرنسا في يورو 2024
كشف ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم عن تطورات حالة المهاجم كيليان مبابي، بعد تعرضه لكسر في الأنف.
وأصيب مبابي بكسر في أنفه خلال فوز فرنسا على النمسا 1-صفر في المباراة الافتتاحية، وغاب عن التعادل السلبي مع هولندا.
وقال ديشان للصحفيين مساء الإثنين: "مبابي يحرز تقدمًا في تعافيه، لكنه لن يشارك بالتأكيد في مباراة بولندا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024".
وأوضح: "إنه يتحسن يومًا بعد يوم.. لن أنكر أنه حريص على اللعب غدًا مثلما كان متحمسًا للعب ضد هولندا".
وأثار مبابي الآمال في العودة أمام بولندا، التي خرجت بالفعل من البطولة، في المباراة الأخيرة بالمجموعة عندما ارتدى قناعًا واقيًا وشارك في مباراة تدريبية يوم السبت الماضي.
وفي حديثه للصحفيين قبل ديشان، كان لاعب خط وسط فرنسا نغولو كانتي قد ألمح إلى أن مبابي قد يعود ضد بولندا، وهي مباراة تحتاج فرنسا للفوز بها للتفوق على هولندا واقتناص صدارة المجموعة.
وقال كانتي: "في حال عودة كيليان، أعتقد أن ذلك يمكن أن يساعدنا على التسجيل والفوز. من الواضح أن عودة كيليان ستشكل إضافة كبيرة".