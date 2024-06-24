تطورات حالة مبابي ومشاركته مع فرنسا في يورو 2024

وأصيب مبابي بكسر في أنفه خلال فوز فرنسا على النمسا 1-صفر في المباراة الافتتاحية، وغاب عن التعادل السلبي مع هولندا.

وقال ديشان للصحفيين مساء الإثنين: "مبابي يحرز تقدمًا في تعافيه، لكنه لن يشارك بالتأكيد في مباراة بولندا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024".

وأوضح: "إنه يتحسن يومًا بعد يوم.. لن أنكر أنه حريص على اللعب غدًا مثلما كان متحمسًا للعب ضد هولندا".