سر تفاؤل ريال مدريد بشأن إمكانية ضم ألفونسو ديفيز

كشفت صحيفة "آس" عن وجود تفاؤل داخل إدارة نادي ريال مدريد بشأن إمكانية التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، رغم التقارير التي خرجت أخيرا وأكدت أن اللاعب قد يجدد عقده مع الفريق البافاري.

وينتهي عقد ديفيز مع البافاري في صيف 2025، ويعد هدفا رئيسا لريال مدريد من أجل دعم مركز الظهير الأيسر.

وقدم بايرن ميونخ عرضا جديدا لديفيز من أجل إقناعه بالتجديد؛ إذ يتضمن راتبا سنويا يبلغ 13 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين كمتغيرات.

ولكن صحيفة "آس" أوضحت أن "مشكلة ضم ديفيز تكمن في مطالب بايرن، حيث يطالب النادي بـ50 مليون يورو مقابل لاعب ينتهي عقده بعد عام واحد (30 يونيو 2025)، ولا يريد ريال مدريد الوصول إلى هذا المبلغ، بينما يتمسك بايرن بمطالبه بشأن اللاعب الكندي ووكيله".