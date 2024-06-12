سر تفاؤل ريال مدريد بشأن إمكانية ضم ألفونسو ديفيز
كشفت صحيفة "آس" عن وجود تفاؤل داخل إدارة نادي ريال مدريد بشأن إمكانية التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، رغم التقارير التي خرجت أخيرا وأكدت أن اللاعب قد يجدد عقده مع الفريق البافاري.
وينتهي عقد ديفيز مع البافاري في صيف 2025، ويعد هدفا رئيسا لريال مدريد من أجل دعم مركز الظهير الأيسر.
وقدم بايرن ميونخ عرضا جديدا لديفيز من أجل إقناعه بالتجديد؛ إذ يتضمن راتبا سنويا يبلغ 13 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين كمتغيرات.
ولكن صحيفة "آس" أوضحت أن "مشكلة ضم ديفيز تكمن في مطالب بايرن، حيث يطالب النادي بـ50 مليون يورو مقابل لاعب ينتهي عقده بعد عام واحد (30 يونيو 2025)، ولا يريد ريال مدريد الوصول إلى هذا المبلغ، بينما يتمسك بايرن بمطالبه بشأن اللاعب الكندي ووكيله".
وأضاف التقرير: "كان يبدو أن وصول المدرب الجديد فينسنت كومباني سيحل مشكلة تمديد العقد المحتمل، لكن المواقف تباعدت مرة أخرى، حيث يبحث محيط ديفيز عن راتب سنوي قدره 16 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة كبيرة مقابل التوقيع، وهو ما يعتبره العملاق البافاري مبالغًا فيه".
وأشار التقرير إلى أنه إذا لم تخفض المطالب، فلن يكون هناك اتفاق، وكان ماكس إيبرل، المدير الرياضي للنادي الألماني، واضحًا مع ندال هويش، ممثل اللاعب الكندي، وفي الوقت نفسه، يظل ريال مدريد مترقبًا، على الرغم من أنه كان على اتصال بمحيط اللاعب أخيرًا.
وشدد تقرير "آس": "إذا لم يتمكن بايرن ميونخ وديفيز من الاتفاق على شروط جديدة، فقد يكون ذلك بمثابة فرصة لريال مدريد للضغط على خفض السعر المطلوب".
وأوضحت أن بايرن ميونخ ينوي بيع ديفيز هذا الصيف، إذا لم يوافق الظهير الكندي على عرض التجديد.
ويبلغ ديفيز من العمر 23 عاما، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، وكان قد انتقل لبايرن ميونخ في 2019 قادماً من فانكوفر.
ولعب ديفيز بقميص بايرن ميونخ في 195 مباراة في المسابقات كافة، سجل فيها 11 هدفاً، وصنع 31 هدفاً لزملائه.