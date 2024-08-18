وجه مالكوم، نجم الهلال السعودي، إشارة مثيرة للجدل بعد فوز فريقه الكبير على نظيره النصر، مساء السبت، ليتوج بلقب السوبر السعودي.

وسجل مالكوم هدفا في مرمى النصر، خلال المباراة التي أقيمت، مساء السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي، وانتهت بفوز الهلال 4-1.

ورفع مالكوم رصيده في كأس السوبر السعودي إلى 4 أهداف، بعدما أحرز 3 أهداف في النسخة الماضية.

وأحرز وقتها النجم البرازيلي هدفا ضد النصر في نصف النهائي، ثم سجل في الاتحاد ثنائية بالمباراة النهائية.

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وبات مالكوم، ثاني الهدافين التاريخيين للسوبر السعودي؛ إذ لا يتفوق عليه سوى المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم الشباب الحالي، الذي سجل 7 أهداف بقميصي النصر والاتحاد.

وعقب المباراة ظهر مالكوم وهو يقف أمام الكاميرات ومن خلفه اللوحة الخاصة بالاستاد ليشير برقم "4"، في إشارة إلى النتيجة الكبيرة والفوز على "العالمي" مع انطلاق الموسم الجديد.

وقال مالكوم، عقب المباراة في تصريحات تلفزيونية: "لدي إحساس جيد جدا.. عرفنا كيف نتعامل مع اللحظات الصعبة، ضد خصم قوي جدا، وتمكنا من استغلال الفرص التي أتيحت لنا".

وأضاف: "سعيد بالهدف الذي سجلته، لكني لم أكن في أفضل حالاتي، شيئا فشيئاً سأعود للمستوى المعهود.. من المهم أن نبدأ الموسم بلقب.. هدفنا هو الاستمرار في الفوز وحصد البطولات".