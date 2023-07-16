شعر بخيبة أمل.. تجريد هاري ماغواير من شارة قيادة مانشستر يونايتد رسميًّا

وأصدر ماغواير بيانًا مطولًا، مساء اليوم الأحد، قال فيه إنه حزين للغاية بسبب هذا القرار، ولكنه مستمر مع الفريق بإخلاص.

وقال ماغواير في بيانه الذي نشره عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: "بعد مناقشات مع المدير اليوم أبلغني أنه سيغير قائد الفريق".

وأضاف: "لقد أوجز أسبابه لي، وبينما أشعر بخيبة أمل شديدة شخصيًا، سأستمر في تقديم كل ما لدي في كل مرة أرتدي فيها القميص".

وأضاف: "لذلك أردت أن أتقدم بالشكر الجزيل لجماهير مانشستر يونايتد على كل دعمهم الرائع بينما كنت أرتدي شارة القيادة".

وواصل: منذ اليوم الذي توليت فيه دور القائد، قبل ثلاث سنوات ونصف، كان لي شرف كبير أن أقود مانشستر يونايتد، وكانت أكثر اللحظات فخراً في مسيرتي حتى الآن.. إنه أعظم تكريم في كرة القدم.. لقد فعلت كل ما في وسعي لمساعدة يونايتد على النجاح - داخل وخارج الملعب".

واختتم: "سأكون دائمًا ممتنًا لأولي غونار سولشاير لإعطائي المسؤولية أولاً وأتمنى أن يحقق من يتولى الآن القيادة كل نجاح وسيحصل على دعمي الكامل".