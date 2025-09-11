الفيفا يهدد المتمردين على منتخب تونس بالعقوبات

أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا أشارت خلاله إلى صدور قرار من جانب الاتحاد الدولي "فيفا" يُنصف الجامعة على إثر الشكوى التي تقدمت بها بخصوص رفض لاعبين تونسيين الالتحاق بالمنتخب خلال المباريات الدولية الأخيرة.

وأضاف البيان الصادر عن الجامعة التونسية: "الفيفا اعتبر أن إجراءات الجامعة في توجيه الدعوة للاعبين ولأنديتهما كانت سليمة وملزمة، ورفض الالتحاق بالمنتخب يعرّض المعنيين آليًا للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح الدولية، مع التأكيد على إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية عند الحاجة".

وأشار البيان إلى التزام الجامعة التونسية الصارم بالدفاع عن حقوق المنتخبات وحماية مكانة تونس في المحافل الدولية.

#بلاغ 📢 أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارًا صريحًا يُنصف الجامعة التونسية لكرة القدم، وذلك على إثر الشكوى التي تقدمت... Posted by Fédération Tunisienne de Football on Thursday, September 11, 2025

وتعهدت الجامعة للجماهير التونسية بأنها ستواصل العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لتوفير أفضل الظروف لنجاح المنتخبات وتشريف راية تونس.

وكان سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، قد أعلن في مؤتمر صحفي مؤخراً أن هناك بعض اللاعبين رفضوا الانضمام للمنتخب التونسي رغم تلقيهم دعوات رسمية.

وأضاف: "الجامعة التونسية تتولى التنسيق عبر المدير الرياضي زياد الجزيري لاختيار اللاعبين الذين لديهم الحماس والوفاء تجاه المنتخب التونسي".

وأكد أنه لا دخل له في قضية اللاعب يوسف سنانة، الذي بدأ تكوينه في تونس ويلعب حالياً في الدوري القطري ورفض دعوة المنتخب للعب باسم نسور قرطاج.

وكان منتخب تونس قد ضمن التأهل إلى كأس العالم 2026 رسمياً قبل جولتين من نهاية التصفيات الأفريقية.