"بيغنوا لاخواتي وأهلي في فلسطين".. الزمالك يتعاقد مع آدم كايد (فيديو)

أعلن نادي الزمالك رسميًا عن تعاقده مع اللاعب الفلسطيني آدم كايد، لاعب فريق بريدا الهولندي، لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الزمالك لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات نوعية استعدادًا للموسم المقبل، بهدف المنافسة على جميع البطولات التي سيخوضها الفريق.

ووقّع كايد عقود انضمامه للفريق الأبيض خلال جلسة رسمية مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة.

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ونشر نادي الزمالك عبر حساباته على منصات التواصل، فيديو مبهراً للإعلان عن صفقة آدم كايد، حيث ظهر وهو يغني: "على صدري في خطين.. من دمي مرويين.. بيغنوا لأحواتي.. ولأهلي في فلسطين".

وقال كايد في الفيديو: "من أرض العزة إلى ميت عقبة.. آدم كايد زملكاوي".

وكان الزمالك قد أعلن سابقًا عن تعاقداته الجديدة، والتي شملت المهدي سليمان لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي لمدة أربعة مواسم.

كما تعاقد الزمالك مع كل من عمرو ناصر لمدة خمسة مواسم، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم أيضًا، وجاء الثنائي من فاركو، بالإضافة إلى تجديد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين.

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يذكر أن كايد وصل إلى القاهرة يوم الخميس الماضي، وتجاوز الكشف الطبي بنجاح.

وانتظم اللاعب الفلسطيني في المعسكر التدريبي للفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، استعدادًا للموسم الكروي 2025-2026، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.