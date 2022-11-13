إيتو يرشح فينسنت أبوبكر مهاجم النصر لجائزة هداف كأس العالم

وتنطلق بطولة كأس العالم، في قطر بدءا من 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر، حيث تبدأ بالمباراة الافتتاحية بين المنتخب القطري ونظيره منتخب الإكوادور.

وستكون هذه ثامن مشاركة لمنتخب الكاميرون في كأس العالم، وكان أفضل إنجاز لهم المشاركة في نسخة 1990، حيث خرجوا من دور ربع النهائي بالخسارة أمام إنجلترا 2/3، وقبلها تغلبوا على كولومبيا 2/1 في دور الـ16.