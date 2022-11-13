إيتو يرشح فينسنت أبوبكر مهاجم النصر لجائزة هداف كأس العالم
رشح صاموئيل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم حصول مواطنه فينسنت أبوبكر على جائزة هداف كأس العالم 2022 في قطر.
كما رشح إيتو مواطنيه كارل توكو إيكامبي للفوز بجائزة الكرة الذهبية، وآندرى أونانا لجائزة القفاز الذهبي، كأفضل حارس مرمى في المونديال.
وقال لاعب برشلونة وإنتر ميلان السابق: "لا يوجد شيء سيعادل الفرحة بمشاهدة منتخب بلادي وهو يرفع كأس العالم في استاد لوسيل بقطر يوم 18 ديسمبر".
كما توقع وصول الـ5 منتخبات الأفريقية المشاركة في المونديال إلى دور الـ16، وتصدر الكاميرون والمغرب والسنغال لمجموعاتها في البطولة.
ويتواجد منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم، والتي تضم منتخبات البرازيل وسويسرا، وصربيا.
وتنطلق بطولة كأس العالم، في قطر بدءا من 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر، حيث تبدأ بالمباراة الافتتاحية بين المنتخب القطري ونظيره منتخب الإكوادور.
وستكون هذه ثامن مشاركة لمنتخب الكاميرون في كأس العالم، وكان أفضل إنجاز لهم المشاركة في نسخة 1990، حيث خرجوا من دور ربع النهائي بالخسارة أمام إنجلترا 2/3، وقبلها تغلبوا على كولومبيا 2/1 في دور الـ16.