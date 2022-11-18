ليفاندوفسكي قبل مونديال قطر: سأحافظ على لياقتي للمشاركة في كأس العالم 2026

قال روبرت ليفاندوفسكي قائد بولندا إنه يستعد لكأس العالم في قطر، وكأنها الأخيرة له، لكن المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا أكد أنه سيحافظ على لياقته للعب في النسخة المقبلة، عام 2026.

ويعيش هداف بولندا التاريخي حالة رائعة مع برشلونة الإسباني هذا الموسم، بعد أن سجل 18 هدفًا في 19 مباراة في كل المسابقات.

وتقع بولندا في المجموعة الثالثة، وتبدأ مشوارها بمواجهة المكسيك، يوم الثلاثاء، قبل اللعب ضد الأرجنتين والسعودية.

وقال ليفاندوفسكي للصحفيين، اليوم الجمعة، في الدوحة: "هل ستكون بطولة كأس العالم الأخيرة لي؟ لا أعلم".

وأضاف: "أنا أستعد كما لو أنها المشاركة الأخيرة لي، لكنني لن أقول نعم ولن أقول لا. أنا أدرك أنني سأظل قادرًا على اللعب بعد 4 سنوات".

وأشار ليفاندوفسكي إلى أن احتمالية تركيز المنافسين على مراقبته أثناء الهجوم، خطوة ستحاول بولندا الاستفادة منها.

وشرح: "أعتقد أن اللاعبين الآخرين سيستفيدون من أنني سأعود للخلف أحيانًا (مع المدافعين) وستتوافر المساحة في مكان آخر".

وبسؤاله عن اللعب في درجة حرارة مرتفعة في قطر، قال: "زرت الدوحة مرات عديدة من قبل، وكنت أعلم ما يمكن توقعه، والأمر أسهل بالنسبة لي، وأكثر متعة، لأنني أتيت إلى هنا من قبل".

وأوضح: "في سوتشي (في كأس العالم 2018) كان الأمر مختلفًا وغريبًا، ولم يكن مريحًا، لكنني لا أشعر بذلك هنا".

وفازت بولندا، التي لم يرشحها ليفاندوفسكي لتصدر المجموعة، 1-0 على تشيلي في وارسو في مباراة ودية، يوم الأربعاء الماضي، قبل السفر للدوحة.