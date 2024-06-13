الزمالك يكشف تطورات حالة أحمد حمدي بعد خضوعه لعملية جراحية
أعلن نادي الزمالك المصري، عن خضوع أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لجراحة ناجحة في الركبة، في ألمانيا.
وأجرى حمدي جراحة في الركبة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.
وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الطبيب الألماني قام بإجراء عملية إعادة بناء الرباط الصليبي لأحمد حمدي.
وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن حالة أحمد حمدي الطبية جيدة.
وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن أحمد حمدي سيعود إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.
وأوضح أن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.
وأصيب أحمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الزمالك مع نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية التي توج الأبيض بلقبها.
وسجل حمدي هدف فوز الفريق المصري 1-صفر على نهضة بركان، في إياب نهائي الكونفدرالية، قبل دقائق من تعرضه لإصابة قوية ليغادر أرض الملعب على الفور.
وانضم حمدي (26 عاما)، الذي لعب دورا بارزا في فوز فريقه بالكونفدرالية، للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع مونتريال الكندي.