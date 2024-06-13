الزمالك يكشف تطورات حالة أحمد حمدي بعد خضوعه لعملية جراحية

وأجرى حمدي جراحة في الركبة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الطبيب الألماني قام بإجراء عملية إعادة بناء الرباط الصليبي لأحمد حمدي.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن حالة أحمد حمدي الطبية جيدة.

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن أحمد حمدي سيعود إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.