حسام البدري يوضح حقيقة عودته لتدريب الأهلي المصري

حسام البدريالمصدر: حساب أهلي طرابلس على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 5:09 م

أوضح حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس الليبي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول توصله لاتفاق للعودة لقيادة الأهلي المصري.

وتولى البدري قيادة الأهلي المصري مديرًا فنيًا في 3 ولايات سابقة كانت الأولى في الفترة بين 2009 إلى 2011، ثم تولى قيادة الفريق موسم 2012 – 2013، وحقق لقب دوري أبطال إفريقيا، ثم قاد الفريق في الفترة بين 2016 إلى 2018.

 وقال البدري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إنه لم يتلقَ أي عروض رسمية للعودة لقيادة الأهلي المصري.

وأوضح أنه أحد أبناء النادي الأهلي ويرحب بالعودة لقيادته ولكن لم يحدث أي اتصال رسمي.

 وأتم قائلاً:" أنا مرتبط بعقد مع الأهلي طرابلس وأكن لإدارته كل التقدير والاحترام وللمسؤولين عن النادي".

وكان البدري قد نجح في قيادة الأهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي في أغسطس الماضي.

 وأقال الأهلي المصري مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو بعد مرور 5 جولات من الدوري المحلي؛ بسبب سوء النتائج.

وأسند الأهلي المهمة مؤقتاً إلى القائم بأعمال المدير الفني عماد النحاس، ووليد صلاح الدين مدير الكرة.

