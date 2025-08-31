أفكاره من عام 2000.. أحمد عطيف يشن هجوما على مدرب الاتحاد السعودي (فيديو)

شنّ أحمد عطيف، نجم الشباب والمنتخب السعودي السابق، هجوما لاذعا على الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، رغم الفوز الكبير الذي حققه الفريق على الأخدود بنتيجة (5-2)، مساء السبت.

وتألق كريم بنزيما، قائد الاتحاد، بتسجيل "هاتريك"، فيما أحرز ستيفن بيرغوين الهدف الثاني، وسعيد الربيعي هدفًا بالخطأ في مرماه، ليحقق "العميد" انتصارا عريضا في افتتاح مشواره بموسم 2025-2026 من دوري روشن للمحترفين.

وقال عطيف في تصريحات تلفزيونية: "المشكلة الكبرى في الاتحاد هي لوران بلان؛ لأنه يلعب بأفكار انتهت منذ عام 2000. كرة القدم تغيرت وتطورت، واليوم يجب أن يكون الفريق كتلة واحدة هجوميا ودفاعيا، لكننا نرى الاتحاد يهاجم بأسلوب فردي، ويفتقد للتنظيم الدفاعي".

وأضاف: "المدرب هو العقبة الحقيقية في الاتحاد. شاهدنا النصر يعاني سابقا من غياب شخصية المدرب، لكن عند وصول مدرب جديد تغير الوضع تماما".

من جانبه، علّق بلان عقب اللقاء قائلا إن الجانب الإيجابي تمثل في تسجيل 5 أهداف وصناعة العديد من الفرص، لكنه أبدى استياءه من استقبال شباكه هدفين، مؤكدا أن الفريق بحاجة إلى تحسين الأداء الدفاعي.

كما أشاد المدرب الفرنسي بقدرة لاعبيه على فرض أسلوبه في فترات عديدة من المباراة، مشيرا إلى أن معسكر الإعداد للموسم الجديد كان ناجحا وعلى أعلى مستوى.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفتح يوم 12 سبتمبر على ملعب الإنماء ضمن منافسات الدوري، قبل أن يواجه الوحدة الإماراتي في 15 سبتمبر بالجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.