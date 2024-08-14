كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات أندية أوروبية ترغب في التعاقد مع سعود عبد الحميد، نجم نادي الهلال السعودي.

وقال الصحفي الإيطالي "جيانلوكا دي مارزيو" أن اللاعب سعود عبد الحميد، قريب جدًّا من الانضمام إلى صفوف نادي روما الإيطالي.

وأشار الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" أن روما قريب جدًّا من سعود عبد الحميد.

وأوضح الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين أن روما جاهز من أجل ضم اللاعب السعودي الذي خاض 66 مباراة مع النادي الأبيض والأزرق.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت خلال الساعات الماضية أن نادي الهلال تلقى فعلًا عرضين رسميين من روما الإيطالي ورين الفرنسي لضم سعود، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعاقدت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل مع سعود عبد الحميد البالغ من العمر 25 عامًا، لصفوف الهلال في 2022 قادمًا من الاتحاد بعقد احترافي ينتهي في يناير 2025.

وقدم اللاعب السعودي موسمًا مميزًا مع الهلال، فقد حقق معه عددًا من الألقاب، أبرزها الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر.

وشارك عبد الحميد، أمس بديلًا في الشوط الثاني خلال مواجهة الهلال والأهلي بنصف نهائي كأس السوبر السعودي، ليقود الفريق للنهائي في إثر فوزهم بركلات الترجيح "4-1"