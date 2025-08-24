بعد سؤال وليد الفراج عن الصرف.. كيف يموّل النصر السعودي صفقاته المدوية؟

أثار الإعلامي وليد الفراج جدلاً واسعاً بعد سؤاله عن مصدر إنفاق نادي النصر السعودي على صفقاته الجديدة.

وتحدث الإعلامي هاني الداوود عن حاجة النصر للتعاقد مع حارس مرمى جديد بدلاً من البرازيلي بينتو ماتيوس الذي ارتكب أخطاء فادحة في مباراة الأهلي بنهائي كأس السوبر السعودي.

ورد الفراج قائلاً عبر برنامجه بقناة MBC ACTION: "من أين يمول النصر هذه الصفقات؟".

ويستعرض "إرم نيوز" في السطور القادمة مصادر تمويل صفقات النصر الكبرى والمدوية:

دعم صندوق الاستثمار ليس مصدر التمويل الوحيد

يتردد في الأوساط الكروية السعودية استفادة نادي النصر من دعم صندوق الاستثمار في جلب صفقات مدوية.

ويبدو الواقع مخالفاً لما يردده البعض خاصة أن النصر أبرم عدة صفقات بتمويله الخاص بعيداً عن صندوق الاستثمار الذي يضخ أموالا كبيرة في أندية الاتحاد والأهلي والهلال أيضا.

أخبار ذات علاقة بعد إشارة رونالدو الاستثنائية.. ردة فعل مختلفة في النصر السعودي

شركة النصر غير الربحية

تكفلت شركة النصر غير الربحية لكرة القدم بتحمل عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وبحسب الصحفي عبد العزيز العصيمي فإن شركة النصر تحملت في وقت سابق التعاقد مع الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا الإنجليزي في شهر يناير الماضي.

وأكد العصيمي في تغريدة سابقة أن صفقات نادي النصر في صيف 2024 بضم البرازيلي ماتيوس بينتو حارس المرمى والمدافع محمد سيماكان والثنائي ويسلي وغابرييل أنغيلو كانت جميعها من مداخيل وأموال النادي والرعاة.

وتكفلت شركة النصر بحسب مصادر بتمويل صفقة الفرنسي كينغسلي كومان جناح بايرن ميونخ الألماني.

أخبار ذات علاقة نجم النصر السعودي يتسبب في أزمة كبيرة لبرشلونة

دعم المحبين

يملك النصر شعبية وجماهيرية واسعة بجانب أن قوة النادي لا تتمثل فقط في حجم شعبيته وتاريخه وعراقته بل بالموارد الاقتصادية ودعم رجال الأعمال المحبين للنادي.

وسبق أن تكفل رجل الأعمال إبراهيم المهيدب رئيس النادي السابق بدعم صفقة التعاقد مع اللاعب سالم النجدي.

أخبار ذات علاقة القادسية يجب أن يلعب نهائي السوبر.. رئيس النصر السابق يفجر مفاجأة (صورة)

وأشارت مصادر إلى أن دعم المحبين أسهم في التعاقد مع لاعبين آخرين مثل أندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا.