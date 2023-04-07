بودينس مهاجم ولفرهامبتون ينفي البصق على جونسون لاعب نوتينغهام فورست
نفى دانييل بودينس جناح ولفرهامبتون واندرارز البصق على برينان جونسون لاعب نوتينغهام فورست خلال التعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي.
ووجه الاتحاد الإنجليزي اتهاما لبودينس، يوم الأربعاء؛ بسبب هذه الواقعة.
وزعم جونسون أن بودينس، الذي سجل هدف التعادل لولفرهامبتون، بصق عليه في الدقيقة 90، في واقعة فحصها نظام حكم الفيديو المساعد حينها دون اتخاذ أي إجراء ضد اللاعب البرتغالي.
وقال بودينس (27 عاما) عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام": "بعد اتهامي بشيء لم أرتكبه سأوضح الأمور، لم أبصق على لاعب نوتينغهام فورست، أقول الحقيقة ولا يمكنني أبدا فعل هذا التصرف وخاصة ضد زميل ملاعب".
ويواجه بودينس عقوبة الإيقاف ست مباريات إذا ثبتت إدانته؛ مما قد يشكل ضربة لجهود ولفرهامبتون الساعي لتجنب الهبوط.
وكشف مقطع فيديو بصق بودينسي على بيرنان جونسون في وقت متأخر من المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1 بين الفريقين اللذين يسعيان للابتعاد عن مراكز الهبوط.
ولم يتخذ حكم المباراة كريس كافانا أي قرار ضد بودينسي، في حين قال جونسون بعد المباراة إنه شعر "بشيء كالبصق على وجهه".
وحدث هذا بعدما سجل بودينسي هدف التعادل لولفرهامبتون في الدقيقة 83 علما أن جونسون تقدم لنوتينغهام فورست في الدقيقة 38.
وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني طرد ألان تيت المدرب المساعد لنوتينغهام فورست ونظيره في الفريق المنافس بابلو سانز لاشتباكهما عند خط التماس.
وبسؤال جونسون بشأن ما وقع بينه وبودينسي، قال: لن أدعي شيئا لم يفعله، لكنني شعرت وكأن شيئا كالبصق جاء على وجهي.
وأضاف: "الحكام ألقوا نظرة على ما حدث، ولم يجر إشهار بطاقة حمراء؛ لذلك فالأمر منته. وأنا أتقبل هذا".