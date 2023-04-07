بودينس مهاجم ولفرهامبتون ينفي البصق على جونسون لاعب نوتينغهام فورست

وقال بودينس (27 عاما) عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام": "بعد اتهامي بشيء لم أرتكبه سأوضح الأمور، لم أبصق على لاعب نوتينغهام فورست، أقول الحقيقة ولا يمكنني أبدا فعل هذا التصرف وخاصة ضد زميل ملاعب".

ويواجه بودينس عقوبة الإيقاف ست مباريات إذا ثبتت إدانته؛ مما قد يشكل ضربة لجهود ولفرهامبتون الساعي لتجنب الهبوط.

وكشف مقطع فيديو بصق بودينسي على بيرنان جونسون في وقت متأخر من المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1 بين الفريقين اللذين يسعيان للابتعاد عن مراكز الهبوط.

ولم يتخذ حكم المباراة كريس كافانا أي قرار ضد بودينسي، في حين قال جونسون بعد المباراة إنه شعر "بشيء كالبصق على وجهه".