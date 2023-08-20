حكيم زياش ينضم رسميا إلى غلطة سراي التركي

وعبر زياش عن سعادته بالتوقيع مع أفضل فريق في تركيا، متمنيا أن يحقق معه الألقاب.

وانضم زياش إلى تشيلسي صيف 2020، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، وخلال 107 مباريات خاضها بقميص "البلوز"، تمكن الدولي المغربي من تسجيل 14 هدفًا وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

ويمتد تعاقد النجم المغربي مع تشيلسي حتى 30 يونيو 2025.

وكان غلطة سراي عزز رقمه القياسي بحصد لقب الدوري في مايو الماضي ليصل إلى 23 لقبا، وهو الأول له في البطولة منذ 2019.

وتعاقد الفريق التركي مع ماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان، وويلفريد زاها من كريستال بالاس.