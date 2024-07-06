رحلة بحرية للاعبي اتحاد طنجة المغربي تتحول إلى كابوس مرعب



تحولت رحلة ترفيهية بحرية للاعبي اتحاد طنجة الناشط في الدوري المغربي الممتاز، إلى كابوس مرعب وذلك بعد غرق المركب الذي كانوا على متنه في سواحل مدينة تطوان الساحلية وفق ما أعلنته تقارير إخبارية محلية.

وقالت صحيفة "هسبورت" نقلًا عن مصادر تابعة لوحدات البحرية المغربية إن الرياح العاتية وسوء الأحوال المناخية وراء غرق المركب الذي كان يركبه خمسة لاعبين من بينهم لاعب من الفريق الأول لاتحاد طنجة و4 من فئة الشباب بالنادي.

ووفقًا للمصادر ذاتها، تم إنقاذ 3 لاعبين فيما تتواصل الجهود للعثور عن لاعبين اثنين من نادي اتحاد طنجة لا يزالان مفقودين بعد غرق المركب المخصص للترفيه والرحلات السياحية البحرية.

وأضافت أن المركب الذي كان على متنه اللاعبون انقلب فجأة بعد أن جرفه التيار القوي في سواحل مدينة تطوان، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 3 شبان ومقابل ذلك ما زال البحث متواصلًا عن لاعبين اثنين.

وفي المقابل، قال مصدر قريب من الحادثة إن اللاعبين الخمسة نزلوا للسباحة وتركوا المركب ما تسبب في ابتعاده عنهم نتيجة الرياح القوية مما أدى لغرقهم.

وذكرت مصادر إعلامية نقلًا عن شهود عيان كانوا قريبين من مكان الحادثة أن المركب البحري جرفه التيار بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح القوية اليوم السبت، مضيفة أن أحد اللاعبين نجح في الوصول إلى الشاطئ سباحة.

وبالتوازي مع استمرار جهود رجال الإنقاذ، فتحت مصالح الدرك المغربي تحقيقًا عاجلًا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث المأساوي الذي هز الأوساط الرياضية في مدينة طنجة وفي المغرب بشكل عام.

