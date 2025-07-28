3 أزمات تحاصر الترجي التونسي قبل نهائي كأس السوبر

تبدو الأوضاع في أوساط جماهير الترجي التونسي على وشك الانفجار بعد أيام قليلة على المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 والتي حصل فيها بطل الدوري التونسي على المركز الحادي والعشرين.

وترك فريق المدرب ماهر الكنزاري بالفعل انطباعات جيدة في مشاركته في أول نسخة موسعة من مونديال الأندية، ونجح في الفوز على غالاكسي لوس أنجلوس الأمريكي (1 ـ 0) وهو الفوز الأول للأندية العربية في البطولة حتى ذلك الوقت.

وبعد العودة من الولايات المتحدة، والحصول على مكافأة مالية كبرى قاربت 12 مليون دولار، ساد الاعتقاد في أوساط جماهير الأحمر والأصفر أن يستثمر ناديهم ذلك الإرث المالي والمكسب الرياضي في الموسم الجديد، ولكن المؤشرات الحالية توحى باندلاع أزمة ثلاثية الأوجه خاصة مع نهاية فترة الإعداد للمسابقات المقبلة.

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ويلعب الترجي التونسي، الذي فاز الموسم الماضي بثلاثة ألقاب، على 4 رهانات في موسم 2025 ـ 2026، وهي الدوري والكأس وكأس السوبر في تونس، بجانب المشاركة من جديد في دوري أبطال إفريقيا.

وقبل أسبوع من أول رهان له وهو نهائي كأس السوبر الأحد المقبل ضد الملعب التونسي، اندلعت أزمة قوية داخل الترجي، عنوانها الأول ضعف التحضيرات وظهور الفريق بأداء متعثر في المباريات الودية بجانب ما رافق ذلك من غياب للانضباط من أغلب عناصر الفريق.

أزمة انضباط

ووجه مشجعو الترجي انتقادات لاذعة للاعبين بسبب النقص الواضح في الجاهزية البدنية والفنية خلال المباريات الودية.

ولعب الترجي أمام مستقبل المرسى وديا وفاز (2 ـ 0)، ثم واجه المنتخب الموريتاني بداية الأسبوع الماضي وتعادل (1 ـ 1)، في حين خسر أمس الأحد أمام النادي المصري البورسعيدي (1 ـ0) في مباراة لم تعرف نهاية طبيعية بعد أحداث عنف بين اللاعبين واقتحام للملعب من قبل عدد من المشجعين.

واندلعت شرارة الأحداث في مباراة الترجي والمصري البورسعيدي في الدقيقة 85 عندما حصلت مناوشة بين أمين توغاي لاعب الترجي وأحد عناصر النادي المصري، قبل أن يتدخل النجم الجزائري يوسف بلايلي ليزيد تعكير الأجواء.

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واضطر الحكم نعيم حسني إلى إيقاف المباراة قبل نهائيتها بخمس دقائق، قبل أن يصدر المصري البورسعيدي بيان استنكار شجب فيه ما رافق المباراة من أحداث لا تمت إلى الروح الرياضية والضيافة بصلة.

انتقادات للمدرب واللاعبين

وبجانب الانتقادات اللاذعة لخروج بعض اللاعبين عن طريق الانضباط، واجه المدرب ماهر الكنزاري ولاعبيه هجوما حادا من المتابعين بعد أداء هزيل للفريق في المباريات الودية.

وقبل أسبوع من خوض نهائي كأس السوبر أمام الملعب التونسي للعام الثاني تواليا، يخشى الترجي أن يدفع ثمن استهتار لاعبيه بالعودة إلى التدريبات في الوقت المناسب، خصوصا بعد أن شهدت تحضيرات الفريق تمرد عدد من اللاعبين وتأخر عدد آخر منهم في العودة إلى المجموعة.

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لا تعاقدات رغم المكافآت

الأزمة الثالثة في الترجي التي تسبق نهائي كأس السوبر، هي غياب التعاقدات الكبرى عن ميركاتو الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغم أن الترجي حصل على مكافآت ضخمة من مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، وحينها وعد رئيس النادي حمدي المدب جماهيره بأنه سيوظف جزءا من تلك المرابيح في التعاقد مع لاعبين جدد إلا أن النادي اقتصر حتى الآن على أسماء غير معروفة.

ابراهيما كايتا مكشخ أنهى الترجي الرياضي التونسي كامل الإجراءات الادارية اللازمة للتعاقد مع اللاعب الدولي الموريتاني... Posted by Espérance Sportive de Tunis on Tuesday, July 15, 2025

وتعاقد الترجي مع أحمد بوعيصدة من نجم المتلوي ويونس راشد وإبراهيما كايتا، في حين كان الكثير من المشجعين يترقب تعاقدات من الوزن الثقيل استعدادا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الترجي يوم الأحد 3 أغسطس المقبل ضد الملعب التونسي في نهائي كأس السوبر 2024 ـ 2025، قبل أن يستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري التونسي أمام مستقبل قابس بعد ذلك بأسبوع.